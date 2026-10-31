قلعة صلاح الدين تفتح أبواب الاستثمار بطابا.. تحرك جديد لإحياء كنوز جزيرة فرعون

بحث اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وشركة مصر سيناء للسياحة، خلال الاجتماع الأول الذي عُقد لبحث آليات تنمية المقومات السياحية والأثرية بمدينة طابا، وتعظيم الاستفادة من القيمة التاريخية والحضارية لقلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون.

وعقب الاجتماع، أجرى محافظ جنوب سيناء جولة تفقدية بجزيرة فرعون، زار خلالها قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتفقد مكونات الموقع الأثري، واطلع على ما تتمتع به الجزيرة والقلعة من مقومات تاريخية وسياحية استثنائية، تجعلهما من أبرز الكنوز الأثرية التي تزخر بها المحافظة، ومن المقاصد الواعدة التي تجمع بين السياحة الثقافية والتاريخية وسحر الطبيعة البحرية في خليج العقبة.

وأكد المحافظ أن التعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة مصر سيناء للسياحة يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود تنمية المقاصد السياحية والأثرية بجنوب سيناء، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مدينة طابا، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي، وابتكار تجارب سياحية جديدة تستهدف جذب مزيد من السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص، بما يدعم فرص الاستثمار السياحي، ويسهم في استثمار المقومات التاريخية والطبيعية الفريدة التي تتمتع بها جنوب سيناء، ويفتح آفاقًا جديدة أمام مشروعات التنمية السياحية المستدامة.

وتُعد قلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون واحدة من أهم الشواهد التاريخية على الأهمية الاستراتيجية لجنوب سيناء عبر العصور، كما تتميز بموقعها الجغرافي الفريد وسط مياه خليج العقبة، وما يحيط بها من طبيعة بحرية خلابة وشعاب مرجانية، الأمر الذي يمنحها مقومات متميزة لتقديم منتج سياحي يجمع بين استكشاف التاريخ والاستمتاع بالطبيعة.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تنويع الأنماط السياحية، وتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والأثرية، بما يعزز مكانة طابا على خريطة السياحة المصرية والدولية، ويدعم فرص الاستثمار، ويفتح مجالات جديدة لزيادة الحركة الوافدة إلى جنوب سيناء.