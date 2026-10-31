تموين بني سويف يشن حملة رقابية موسعة.. ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر ومصنعات مجهولة المصدر شرق النيل

​في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، شنت إدارة تموين شرق النيل بقيايدة السيد احمد عبدالسلام مدير الادارة حملة تموينية مكبرة بناءً على توجيهات السيد المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية

​أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة لمخالفات شملت: ​ ضبط لحوم ضأن مذبوحة خارج السلخة بإجمالي وزن 15 كجم ضبط لحوم مصنعة (برجر) بدون بيانات أو تفاصيل توضح مصدرها وصلاحيتها بإجمالي وزن 10 كجم. ​4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ومحضران لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين. ​تأتي هذه الحملات في إيضاح تام لحرص الجهات الرقابية على محاسبة المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.