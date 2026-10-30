قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟
من جيبه الخاص.. مهاجر مصري يرمم مدرسة خربها المحتجون خلال 48 ساعة
المصري يُنهي علاقته التعاقدية مع أحمد سامي وجهازه الفني بالتراضي
بعد تحرك الشيوخ الأخير.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل
بعد إخطار المستخدمين بوقف خدماته.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط .. ما موقف الأموال الموجودة في الحسابات؟
رحلة عامرة بخدمة كتاب الله.. وفاة القارئ أشرف علي حسن البطيخي
ياسر الهضيبي لـ صدى البلد: انتخابات الهيئة العليا للوفد تحت إشراف قضائي | فيديو وصور
ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا
وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع المجر
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في شتاء 2026
من المحنة إلى التمكين.. خطيب المسجد النبوي يكشف ألطف معاني القدر الإلهي لـ سيدنا يوسف
خلال زيارته لـ«رينيرا» في روسيا.. وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة خلال ندوات توعوية في بني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار جهود نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الوقائية بين المواطنين، نفذت فرق الثقافة الصحية بجميع إدارات المحافظة، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف  ومتابعة الدكتورة امانى سرحان مدير إدارة الثقافة الصحية على مدار شهر أكتوبر، سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية التي تناولت عددًا من القضايا الصحية المهمة، بهدف رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.


وتضمنت الندوات التوعية بسرطان الثدي، من خلال التعريف بالمرض ونسبة انتشاره، وأهم الأعراض والعلامات التحذيرية وطرق الوقاية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر ودوره في زيادة معدلات الشفاء.
كما تناولت الندوات أضرار التدخين وتأثيراته السلبية على الصحة العامة، ومخاطر الاستخدام الخاطئ والمفرط للهواتف المحمولة والإنترنت، وما يترتب عليه من آثار سلبية على التحصيل الدراسي والصحة العامة.
وشملت الأنشطة كذلك التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي، ودوره في الوقاية من الأمراض والارتقاء بالصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
وفي إطار جهود التوعية بالتطعيمات، تم تنفيذ ندوات للتعريف بأهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وتوضيح الفئات المستهدفة وأماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على أن التطعيم آمن ومجاني ومتاح للمصريين وغير المصريين.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص فرق الثقافة الصحية بجميع إدارات المحافظة على تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطنين.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

محمد العدل

أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

سعر الذهب

تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

منصة باينانس

تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

مبعث قوته وسر انبساطه.. خطيب المسجد الحرام: لكل عضو للإنسان كمالا

خطيب المسجد الحرام

نعيم الدنيا والآخرة.. خطيب المسجد الحرام يتحدث عن محبة الله ورؤيته في الجنة

صلاة الجمعة

هل يجوز إعادة صلاة الجمعة؟.. دار الإفتاء تستعرض آراء الفقهاء

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد