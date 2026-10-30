رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة خلال ندوات توعوية في بني سويف

في إطار جهود نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة الوقائية بين المواطنين، نفذت فرق الثقافة الصحية بجميع إدارات المحافظة، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة امانى سرحان مدير إدارة الثقافة الصحية على مدار شهر أكتوبر، سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية التي تناولت عددًا من القضايا الصحية المهمة، بهدف رفع مستوى الوعي وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة وتشجيع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.



وتضمنت الندوات التوعية بسرطان الثدي، من خلال التعريف بالمرض ونسبة انتشاره، وأهم الأعراض والعلامات التحذيرية وطرق الوقاية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر ودوره في زيادة معدلات الشفاء.

كما تناولت الندوات أضرار التدخين وتأثيراته السلبية على الصحة العامة، ومخاطر الاستخدام الخاطئ والمفرط للهواتف المحمولة والإنترنت، وما يترتب عليه من آثار سلبية على التحصيل الدراسي والصحة العامة.

وشملت الأنشطة كذلك التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي، ودوره في الوقاية من الأمراض والارتقاء بالصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

وفي إطار جهود التوعية بالتطعيمات، تم تنفيذ ندوات للتعريف بأهمية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وتوضيح الفئات المستهدفة وأماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على أن التطعيم آمن ومجاني ومتاح للمصريين وغير المصريين.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص فرق الثقافة الصحية بجميع إدارات المحافظة على تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطنين.