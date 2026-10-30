أستاذ علوم سياسية: تحركات الرئيس السيسي تعكس استراتيجية مصر لتنويع الشراكات الدولية وتحقيق التوازن الاستراتيجي

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات الدبلوماسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من المشاركة في القمة الروسية الأفريقية وصولًا إلى زيارة المجر، تعكس توجهًا مصريًا نحو تنويع الشراكات الدولية وتحقيق التوازن الاستراتيجي في العلاقات مع القوى العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في توقيت يشهد تغيرات هيكلية في النظام الدولي وإعادة تشكيل موازين القوى.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن التحركات الرئاسية المصرية تستند إلى رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز العلاقات مع مختلف القوى الدولية سواء روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين إلى جانب توسيع دوائر التعاون مع الدول الأفريقية والآسيوية، لافتًا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية تسهم في فتح مسارات متعددة للتعاون بما يخدم المصالح المصرية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المشاركة المصرية في القمة الروسية الأفريقية تحمل دلالات مهمة باعتبار مصر طرفًا فاعلًا في القارة الأفريقية وشريكًا ثنائيًا لروسيا، موضحًا أن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات متعددة من بينها مشروع محطة الضبعة النووية والتعاون في المناطق الاقتصادية والاستثمارات الروسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية استمرار العلاقات المصرية الأمريكية في الملفات السياسية والأمنية والإقليمية خاصة تطورات غزة.

وأضاف «فهمي» أن زيارة الرئيس السيسي إلى المجر تفتح آفاقًا للتعاون في مجالات التنمية المستدامة والربط التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المجرية في المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن الرئيس يحرص خلال زياراته الخارجية على الترويج للاقتصاد المصري ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في مصر.

