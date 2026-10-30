بدون مصدر دخل.. دعم مالي لفاقدي العائل بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تخصيص دعم مالي لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود 25% من الفائض المرحل للصندوق،، بما يستهدف توفير مساندة إضافية لهذه الفئات وفقًا للضوابط التي ينظمها المشروع.



و تضمن المشروع تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.

زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات



وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.



وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.