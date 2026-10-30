ممنوع الإستخدام نهائياً .. هيئة الدواء تسحب تشغيلة لأشهر أدوية الكوليسترول

في إطار منشوراتها الدورية ، لضبط السوق الدوائي ، والحفاظ علي صحة المواطنين ، حذرت هيئة الدواء المصرية ، في منشوراً لها حمل رقم « 96» لعام 2026 من تشغيلة لأشهر أدوية الكوليسترول والدهون الثلاثية .

أوضحت هيئة الدواء في منشورها التوعوي ، أن التشغيلة التي وجهت بسحبها لدواء « Atorstat10mg F.C.T» تشغيلة رقم « 50605».

وأشارت الهيئة في منشورها أن سبب سحب التشغيلة المذكورة من الصيدليات ، لصدور قرار من المعامل المركزية بالهيئة بعدم المطابقة .

وقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة

ووجهت هيئة الدواء ، وقف تداول و ضبط وتحريز التشغيلة من

المستحضر الصادر لها عدم مطابقة ، موضحة أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء الإتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

ونوهت هيئة الدواء المصرية ، أن هذا التنبية خاص بالتشغيالت الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .