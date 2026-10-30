هل الصدفية معدية؟.. هيئة الدواء تجيب

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة والعلمية عن الصدفية التي تصيب الجلد، بالاضافة الى مجموعة من المعلومات الصحيحة والرد على المعلومات المغلوطة لدى الكثير .
ما هي الصدفية؟
وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الصدفية ليست معدية ، وهي مرض جلدي مزمن ولا تنتقل من شخص لآخر . تظهر غالبا على شكل بقع حمراء وقشور على الجلد، وقد يصاحبها الحكة أو الجفاف .
وأشارت الهيئة إلي أن الصدفية من الممكن أن تؤثر على الحياة اليومية وتسبب شعورًا بالإحراج أو الضغط النفسي، وقد تؤثر على النوم والعمل والتفاعلات الاجتماعية .
أدوية الصدفية تشمل:
- مرطبات للبشرة الجافة
- أدوية تبطئ من تكاثر خلايا الجلد
- مرهم فيتامين (د)
- كريمات فيتامين (أ)
- الأشعة الفوق بنفسجية اللي بتساعد في تقليل الالتهابات الجلدية
- العلاجات الفموية، البيولوجية والبدائل الحيوية.