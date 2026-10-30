هل الصدفية معدية؟.. هيئة الدواء تجيب

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة والعلمية عن الصدفية التي تصيب الجلد، بالاضافة الى مجموعة من المعلومات الصحيحة والرد على المعلومات المغلوطة لدى الكثير .

ما هي الصدفية؟

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الصدفية ليست معدية ، وهي مرض جلدي مزمن ولا تنتقل من شخص لآخر . تظهر غالبا على شكل بقع حمراء وقشور على الجلد، وقد يصاحبها الحكة أو الجفاف .

منشور هيئة الدواء المصرية

وأشارت الهيئة إلي أن الصدفية من الممكن أن تؤثر على الحياة اليومية وتسبب شعورًا بالإحراج أو الضغط النفسي، وقد تؤثر على النوم والعمل والتفاعلات الاجتماعية .



منشور هيئة الدواء المصرية

أدوية الصدفية تشمل: