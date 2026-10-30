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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: تتبع عورات الناس والتشهير بهم فعل محرم يجب التوبة منه

التجسس
التجسس
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التشهير بما تمَّ الحصول عليه من خلال تتبع عورات الآخرين وانتهاك حياتهم الخاصة والتلصّص على أحوالهم وتحسس أفعالهم، وبَثُّهُ أو شيء منه، وجعلُ ذلك عرضة للتداول بين الناس أيًّا كانت الوسيلة إلى ذلك: فإنه يُعدُّ هتكًا لستر الآخرين، وهو فعلٌ محرمٌ شرعًا، وموجب للإثم والعقوبة إن لم يلحقه توبة.

واستشهدت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، بحديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ؛ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» أخرجه أحمد.

التجسس على الآخرين لتحقيق الثراء السريع

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التجسس على الآخرين بهدف تحقيق الغنى والثراء، أو لأي غرض آخر، حرام شرعًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية التي تحافظ على خصوصية الآخرين وتصون العلاقات الإنسانية من سوء الظن والتباغض والحسد.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التجسس على الغير لتحقيق الغنى والثراء أو لغير ذلك حرام شرعًا، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينهى عن التجسس والتحسس وسائر السلوكيات التي تفسد العلاقات بين الناس.

واستشهدت دار الإفتاء بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»، وهو حديث متفق عليه.

وأوضحت دار الإفتاء، من خلال هذا التوجيه، أن السعي وراء المال أو الثراء لا يبرر انتهاك خصوصية الآخرين أو التعدي على شؤونهم، إذ ينبغي أن يكون الكسب قائمًا على الطرق المشروعة، مع الالتزام بالقيم والأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

دار الإفتاء التجسس تتبع العورات التشهير فضح الناس كشف العورات

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