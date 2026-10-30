الهند وأرمينيا تعقدان مشاورات سياسية حول توطيد علاقات الشراكة الثنائية

عقدت وزارتا الخارجية الأرمنية والهندية، الجولة الـ 12 من المشاورات السياسية، برئاسة نائب وزير الخارجية والتجارة الأرمني مناسكان سفاريان وسكرتير وزارة الخارجية الهندية سيببي جورج.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية - في بيان اليوم الجمعة - أن الجانبين بحثا معًا تقدم علاقات الصداقة الثنائية والثقة المتبادلة، مع التأكيد على الحفاظ على استمرار الحوار السياسي رفيع المستوى وتعميق التعاون المشترك.

كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل: التجارة، الدفاع، التكنولوجيا المتقدمة، الرعاية الصحية والأدوية، الاتصالات، والسياحة، إلى جانب التنسيق المشترك عبر المنصات الدولية، وفقا للبيان.

وشدد البيان على أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وأطلع مناتسكان الجانب الهندي على الجهود التي تبذلها أرمينيا نحو المزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على السلام في منطقة جنوب القوقاز والخطوات المتخذة لتنفيذ مشروعات الربط الإقليمي.