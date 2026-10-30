قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا وتُحذر من تقلبات مفاجئة
خاص| كباكا يرفض البقاء في الأهلي دون فرصة.. ويترقب حسم مصيره مع عموتة
محمد طارق أضا يكشف أزمة محتملة بشأن ملعب مباريات الزمالك المقبلة
طردني الفجر بـ البيجامة.. هناء تطلب الخلع والسبب طبق كشري
أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟
تحذير من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس مساء اليوم
إقالة مسئول عسكري أمريكي بارز للاشتباه في تسريب معلومات سرية عن إيران وأوكرانيا
اخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
مشاركة تاريخية.. مراسلة القاهرة الإخبارية: القوائم العربية تحقق 19 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية
هدى الإتربي تكشف لـ صدى البلد شخصيتها بمسلسل سلطان الديب رمضان 2027.. وأسرار حفاظها على جمالها |فيديو
استشهاد طـ فل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستعرض خيارات ضرب إيران.. بنك أهداف يشمل منشآت الطاقة والنووي والصواريخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

كشفت شبكة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إيجازاً حول الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران.


وأوضحت الشبكة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر عرض الخيارات العسكرية بحضور وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ومسؤولين كبار آخرين.
وأشارت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل بنك أهداف واسع النطاق يمتد إلى البنية التحتية للطاقة في إيران ومواقع عسكرية ومنشآت نووية وإلحاق أضرار بالقدرات الصاروخية.

10 طائرات شحن أمريكية تهبط في النقب


وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت 10 طائرات شحن عسكرية إلى قاعدتي عوفدا ونفاطيم في النقب، ضمن جسر جوي يشمل قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت، مع نقل منظومة "باتريوت" وتوقع وصول حاملة طائرات في نوفمبر، دون تأكيد أمريكي رسمي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس بأن الطائرات هبطت في قاعدتي عوفدا ونفاطيم الجويتين بمنطقة النقب، مشيرة إلى أنها انطلقت من قاعدة فورت بليس العسكرية في ولاية تكساس.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن وتل أبيب تنسقان بصورة وثيقة ويستعدان لمختلف الاحتمالات، بانتظار أي قرار قد يتخذه ترامب بشأن التعامل مع طهران.

وأشارت التقارير إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية لا تقف عند إسرائيل، إذ تحدثت عن وصول طائرات شحن عسكرية أمريكية إلى قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت خلال الأيام الأخيرة، في إطار جسر جوي يهدف، بحسب التقديرات، إلى نقل إمدادات عسكرية وتجديد المخزونات في المنطقة.

ترامب فوكس نيوز خيارات ضرب إيران منشآت نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

ترشيحاتنا

منير أديب

باحث: مواجهة الإخوان بعد 30 يونيو امتدت إلى تفكيك أفكاره المتطرفة

نواف سلام

نواف سلام: يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

الرئيس السيسي

أستاذ علوم سياسية: تحركات الرئيس السيسي تعكس استراتيجية مصر لتنويع الشراكات الدولية وتحقيق التوازن الاستراتيجي

بالصور

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد