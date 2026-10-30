ترامب يستعرض خيارات ضرب إيران.. بنك أهداف يشمل منشآت الطاقة والنووي والصواريخ

كشفت شبكة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إيجازاً حول الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران.



وأوضحت الشبكة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر عرض الخيارات العسكرية بحضور وزير الحرب بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ومسؤولين كبار آخرين.

وأشارت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل بنك أهداف واسع النطاق يمتد إلى البنية التحتية للطاقة في إيران ومواقع عسكرية ومنشآت نووية وإلحاق أضرار بالقدرات الصاروخية.

10 طائرات شحن أمريكية تهبط في النقب



وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت 10 طائرات شحن عسكرية إلى قاعدتي عوفدا ونفاطيم في النقب، ضمن جسر جوي يشمل قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت، مع نقل منظومة "باتريوت" وتوقع وصول حاملة طائرات في نوفمبر، دون تأكيد أمريكي رسمي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس بأن الطائرات هبطت في قاعدتي عوفدا ونفاطيم الجويتين بمنطقة النقب، مشيرة إلى أنها انطلقت من قاعدة فورت بليس العسكرية في ولاية تكساس.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن واشنطن وتل أبيب تنسقان بصورة وثيقة ويستعدان لمختلف الاحتمالات، بانتظار أي قرار قد يتخذه ترامب بشأن التعامل مع طهران.

وأشارت التقارير إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية لا تقف عند إسرائيل، إذ تحدثت عن وصول طائرات شحن عسكرية أمريكية إلى قواعد في الأردن والسعودية وقطر والكويت خلال الأيام الأخيرة، في إطار جسر جوي يهدف، بحسب التقديرات، إلى نقل إمدادات عسكرية وتجديد المخزونات في المنطقة.