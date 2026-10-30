موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال دفعة الفوز الأخيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في كأس عاصمة مصر، وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق زد بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن تحقيق أول انتصاراته في البطولة، بعدما خسر أمام زد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة وادي دجلة بالنسبة للفريق الأبيض.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبه أندية زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار التالية من البطولة.

الزمالك يهزم المقاولون العرب في الدوري المصري

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم الفريق الأبيض أداءً مكنه من حصد ثلاث نقاط جديدة، ليواصل مطاردة فرق المقدمة في جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، محتلًا المركز الثاني بصورة مؤقتة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز متصدر الدوري.

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة، ليستقر في المركز السابع بجدول الترتيب.

ويطمح الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري، ونقل حالة الانتصار إلى بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يواجه وادي دجلة في الجولة الثانية، سعيًا لتصحيح مساره بعد خسارة ضربة البداية.