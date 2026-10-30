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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمد.. فارس جديد في ميت عقبة بدأ رحلته من الأهلي ولفت الأنظار بـ الزمالك

محمد حمد
محمد حمد
حمزة شعيب

يواصل محمد حمد، لاعب الزمالك الشاب، كتابة أولى فصول رحلته داخل القلعة البيضاء، بعدما نجح في لفت الأنظار بمستوياته المميزة، ليقدم نفسه كأحد المواهب الواعدة التي تستحق المتابعة في الفترة المقبلة.

وبدأ محمد حمد مسيرته الكروية من بوابة نادي التربية والتعليم بالجيزة، قبل أن يخوض تجربة قصيرة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، استمرت لمدة 4 أشهر فقط، ثم انتقل إلى الزمالك وهو في عمر 18 عامًا، ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره الكروي.

وشهدت مسيرة اللاعب تغييرًا في مركزه داخل الملعب، حيث بدأ مشواره في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يجرب اللعب في وسط الملعب، ثم يستقر في مركز الجناح الأيسر، وهو ما منحه مرونة تكتيكية وقدرة على شغل أكثر من مركز.

وكان محمد حمد أحد العناصر التي ساهمت في فوز الزمالك على المقاولون العرب، بعدما شارك في اصطياد ذئاب الجبل، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليؤكد قدراته الهجومية ويخطف الأنظار بأدائه خلال اللقاء.

ولم يقتصر تألق اللاعب على مستوى الزمالك فقط، بل سبق له الظهور بصورة مميزة بقميص منتخب مصر للناشئين، ليعزز من مكانته كأحد الأسماء الشابة التي ينتظرها مستقبل واعد، في ظل سعيه لفرض نفسه بقوة داخل الفريق الأبيض.
 

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