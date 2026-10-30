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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 ذهبيات للمنتخب المصري في بطولة العالم لكرة السرعة

المنتخب
المنتخب
ياسمين تيسير

واصل أبطال المنتخب المصري لكرة السرعة تألقهم في منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا بالقاهرة، بعدما نجحوا في حصد 6 ميداليات ذهبية في منافسات مختلفة، ليؤكدوا قوة الحضور المصري وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة على منصات التتويج العالمية.

وجاءت الميداليات الذهبية الست عن طريق:

- سما منصور، التي حصدت ذهبية السولو ناشئات، بعدما سجلت 507 ضربات.

- خديجة غانم، التي توجت بذهبية السوبر سولو سيدات، برصيد 531 ضربة.

- محمد إبراهيم ناجي، الذي حصد ذهبية السوبر سولو رجال، برصيد 604 ضربات.

- مهند حازم، الذي فاز بذهبية السولو ناشئين، برصيد 551 ضربة.

- علا عبد العظيم، التي توجت بذهبية السوبر سولو، برصيد 281 ضربة.

- يحيى خالد، الذي حصد ذهبية السوبر سبيد سولو رجال، برصيد 317 ضربة.

ويقود منظومة المنتخبات الوطنية علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات، ويعاونه رضوى الشرقاوي مدربًا عامًا، وأحمد المجبري وخالد كامل مدربين.

ويضم الجهاز الإداري سارة الوتار مديرًا إداريًا، بينما يتولى عمر أسعد وعمر شيحة المسؤولية الطبية للمنتخبات.

وبذلك يكتمل الجهاز الفني والإداري والطبي المشرف على المنتخب المصري خلال منافسات بطولة العالم لكرة السرعة.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة، في ظل الطموحات المصرية بمواصلة حصد الميداليات الذهبية وإضافة المزيد من الإنجازات إلى سجل كرة السرعة المصرية.

وتتواصل منافسات البطولة وسط مشاركة دولية واسعة، وتطلعات كبيرة من المنتخب المصري لمواصلة اعتلاء منصات التتويج وإثبات ريادته في اللعبة.

المنتخب كرة السرعه بطولة العالم

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