قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من جيبه الخاص.. مهاجر مصري يرمم مدرسة خربها المحتجون خلال 48 ساعة
المصري يُنهي علاقته التعاقدية مع أحمد سامي وجهازه الفني بالتراضي
بعد تحرك الشيوخ الأخير.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل
بعد إخطار المستخدمين بوقف خدماته.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط .. ما موقف الأموال الموجودة في الحسابات؟
رحلة عامرة بخدمة كتاب الله.. وفاة القارئ أشرف علي حسن البطيخي
ياسر الهضيبي لـ صدى البلد: انتخابات الهيئة العليا للوفد تحت إشراف قضائي | فيديو وصور
ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا
وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع المجر
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في شتاء 2026
من المحنة إلى التمكين.. خطيب المسجد النبوي يكشف ألطف معاني القدر الإلهي لـ سيدنا يوسف
خلال زيارته لـ«رينيرا» في روسيا.. وزير الكهرباء يبحث توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بمصر
حماس: العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة الغربية محاولة يائسة لكسر إرادتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحرك الشيوخ الأخير.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

بعد تقدم أحد نواب الشيوخ باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات، لمواجهة شبكات الحسابات الوهمية والتضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز التساؤلات حول مدى تصدي التشريعات المصرية لهذه الظاهرة، والضوابط القانونية التي وضعها المشرّع لمواجهة الحسابات المزيفة واستخدامها في نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام، فضلًا عن العقوبات المقررة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل 
 

نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

وواجه القانون المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

حسابات وهمية قانون مكافحة جرائم الإنترنت قانون عقوبة حبس مجلس الشيوخ أميرة صابر الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

محمد العدل

أنت مش شبهنا ولا تفكيرك تفكيرنا.. محمد العدل يهاجم عموتة

سعر الذهب

تفاصيل أعلى عيار ذهب في الصاغة الآن

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

منصة باينانس

تجميد أصول تتجاوز 2.5 مليار دولار.. منصة باينانس تعلق الإيداع والسحب بعد اختراق إلكتروني

ترشيحاتنا

نتنياهو

باحث سياسي: نتنياهو يراهن على عامل الوقت والأحزاب الحريدية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الكنيست

نائب رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية: على حزب الليكود التوقف عن ادعاءاته بعد خسارة 15 مقعدا

صورة من الحلقة

طلاب هندسة القاهرة يحصدون المركز الثاني في مسابقة أفضل مشروعات التخرج عن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في غزة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد