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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعظم لذات الدنيا وأطيب ما فيها .. خطيب المسجد الحرام: لا تحرم نفسك منها

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن أعظم لذات الدنيا على الإطلاق لذة معرفته سبحانه ومحبته، فهي جنة الدنيا ونعيمها، وأطيب ما فيها. 

أعظم لذات الدنيا والآخرة 

 وأوضح " خياط" خلال الجمعة الثانية من شهر جمادي الأول اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرم، أن أعظم لذات الآخرة رؤية الرب تعالى في الجنة والحظوة برضوانه، فمحبته سبحانه ومعرفته قرة العيون.

وتابع: ولذة الأرواح، وبهجة القلوب، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، منوهًا بأن القلب إذا خلا من محبة الله تعالى ومعرفته، فسد أعظم من فساد البدن إذا فارقته الروح، وهذا أمر لا يستبينه إلا ذو قلب سليم.

وأضاف أن القلب عبّر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عظيم مقامه، ورفيع منزلته، بقوله : ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب)، أخرجه الشيخان في صحيحهما.

وأبان أن كمال القلب واستقامته مقام عليّ، وشرف جليّ، لا يأتي إلّا لمن قدّمَ محبة الله تعالى على جميع محابّه، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره، سبق حُبّ الله تعالى حُبّ ما سواه.

وأردف: وتعظيم الأمر والنهي، الذي ينشأ عن تعظيم الآمر الناهي عز وجل، مشيرًا إلى أن مقتضى ما أرسل الله به رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة الانقياد لأمر الله ونهيه.

وأشار إلى أنه لا يكون ذلك إلا بتعظيم أمر الله واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، ليكونوا من الأبرار الأخيار الذين يُشهد لهم بالإيمان والصدق، وصحة العقيدة والبراءة من الشرك.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالًا، هو مادة حياته، ومبعث قوته، وسر انبساطه، فإذا عدم ذلك الكمال أو نقص؛ استولت على النفس وحشتها.

واستطردت: وذَوَتْ نضرتها، وتكدرت بهجتها، واستحالت إشراقتها، بحسب ما فات من ذلك الكمال، فلكل عضو في جسد الإنسان كماله، حيث تكمل العين بالإبصار، والأذن بالسمع، واللسان بالنطق.

أعظم لذات الدنيا والآخرة خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام خياط خطبة الجمعة من المسجد الحرام

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