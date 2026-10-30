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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 أعراض لسرطان الثدي .. وطرق الفحص الذاتي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
عبدالصمد ماهر

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن سرطان الثدي له خيارات علاج متعددة والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة ، موضحاً أن خيارات العلاج تختلف  حسب حالة كل شخص، وقد تشمل العلاج الدوائي، العلاج الإشعاعي أو الجراحة

أوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن  الطبيب يحدد  الأنسب وفقاً للحالة لافتة إلي أن تقليل خطر الإصابة، يبدأ بالحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني، وتجنب التدخين، والالتزام بالعادات الصحية والمتابعة الطبية.
 

وتابعت هيئة الدواء من خلال منشورها التوعوي قائلة  :  الكشف المبكر عن سرطان الثدي يضاعف فرص العلاج الناجح. اجعلي هذا الفحص جزءًا من روتينك السنوي. 


ماذا لو لاحظتِ شيئًا مختلفًا؟


 كل تغيير يستحق اهتمامك. إذا لاحظتِ كتلة، تغيرًا في الحجم أو الشكل، احمرارًا، أو ألمًا مستمرًا، فهذا وقت زيارة الطبيب. ​


ونصحت هيئة الدواء السيدات ، عدم  تأجيل الفحص،  حيث أن ثلاث خطوات بسيطة للفحص لحياة أكثر أمانًا: تتمثل في التالي :- 

فحص سرطان الثدي 


الفحص الذاتي للثدي: مرة شهريًا لملاحظة أي تغييرات في شكل أو ملمس الثدي

الفحص السريري للثدي: عند زيارة الطبيب المختص للكشف عن أي علامات غير طبيعية أو تغيرات.​


الفحوصات التصويرية: أجهزة مختلفة حسب حالة المريضة وعوامل الخطر.

هيئة الدواء المصرية سرطان الثدي الإشعاعي العلاج الدوائي التدخين

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