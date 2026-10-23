204 سيدات يستفدن من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

استفادت 204 سيدات من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية الصحية، خلال فعاليات حملة «اطمني.. إحنا جنبك» التي نظمها مستشفى الشيخ زايد التخصصي يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، في إطار فعاليات «أكتوبر الوردي»، وبالتعاون مع العيادة المتنقلة التابعة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
وتأتي الحملة في إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتعزيز الكشف المبكر عن الأورام ودعم صحة المرأة، وإتاحة خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بما يسهم في اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة ورفع فرص الاستفادة من التدخل العلاجي في الوقت المناسب.
وشهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا على مدار يومي فعالياتها، حيث استفادت 85 سيدة من خدمات الفحص والتوعية في اليوم الأول، فيما بلغ عدد المستفيدات 119 سيدة في اليوم الثاني.
وتضمنت الفعاليات توقيع الكشف الطبي وإجراء فحوصات الماموجرام والسونار وفقًا للاحتياج الطبي لكل حالة، إلى جانب تقديم التوعية بأهمية الفحص الذاتي والدوري للثدي، والتعريف بدورهما في اكتشاف أي تغيرات أو علامات تستدعي الفحص الطبي والمتابعة المتخصصة.
وأكدت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها ابراهيم أن دعم صحة المرأة وتعزيز الكشف المبكر عن الأورام يأتيان في مقدمة أولويات الأمانة، مشددة على أهمية تكامل الخدمات الطبية والتوعوية وتيسير وصول السيدات إلى خدمات الفحص المتخصصة، بما يعزز فرص الاكتشاف المبكر وتحسين النتائج العلاجية.
وأوضح مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتور صلاح عمر جودة أن الإقبال على الحملة يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدًا حرص المستشفى على مواصلة دعم صحة المرأة وتوفير خدمات الفحص والتوعية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومساعد رئيس الأمانة لشؤون الأورام أن الحملة تستهدف ترسيخ ثقافة الكشف المبكر بين السيدات، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما يتيح اكتشاف الحالات والتدخل معها علاجيًا في الوقت المناسب.
وشارك في فعاليات الحملة عدد من السيدات من مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والمناطق المحيطة، إلى جانب مشاركة ناديي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وجهاز مدينة الشيخ زايد، بما يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الصحية والمجتمعية في دعم جهود الوقاية والتوعية الصحية.
كما شاركت فرق طبية متخصصة في الأورام والجراحة العامة والأشعة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي في تقديم خدمات الفحص والتقييم الطبي، وفقًا للاحتياجات الطبية للحالات المستفيدة.
وتواصل إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المراكز الطبية المتخصصة جهودها في تنظيم وتنسيق المبادرات والفعاليات الصحية بالتعاون مع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، بما يسهم في توسيع نطاق التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر.