قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العاهل الأردني يزور مصابي هجوم كنيسة الكرك الإرهـ ابي ويطمئن على حالتهم الصحية
مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة بعد 10 سنوات
وزير الاتصال الأردني: لن نسمح لأية جهة بالمساس بأمن المملكة
تضامن مع المملكة.. إدانات عربية للهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك في الأردن
ماكرون: إطلاق النار قرب باريس «هجوم إرهابي عنصري» ونقطة تحول في تاريخ فرنسا
انفجار إقليمي.. مصطفى بكري يكشف عن 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران
السفير محمد حجازي: مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات لأهالي غزة
المواطن أسامة.. أفضل فيلم وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي
ترامب يفاجئ الجميع بشأن ضرب إيران: لست على علم بأي هجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع
الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا
أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس
لن يفلتوا من العقاب.. رئيس وزراء الأردن يتوعد المتورطين في هجوم كنيسة الكرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفجار إقليمي.. مصطفى بكري يكشف عن 3 سيناريوهات للحرب بين إسرائيل وإيران

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

استعرض الإعلامي مصطفى بكري ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، محذرًا من أن التصعيد قد يتجاوز الأهداف المعلنة ويتحول إلى صراع إقليمي واسع، بما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية قد تمتد إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن المواجهة مع إيران تمثل قضية أمن قومي في الخطاب الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الحسابات السياسية الداخلية قد تتداخل مع القرارات العسكرية، وأن بدء الحرب بقرار سياسي لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم في مسارها أو تحديد نهايتها.

السيناريو الأول.. ضربات عسكرية محدودة

وأوضح بكري أن السيناريو الأول يتمثل في توجيه ضربات عسكرية محدودة تستهدف مواقع عسكرية أو منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار محاولة إلحاق أضرار بقدرات طهران دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

وأشار إلى أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بطبيعة الأهداف التي ستتعرض للهجوم، ومدى رد الفعل الإيراني، وما إذا كانت الضربات ستتوقف عند حدود معينة أم ستفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد.

السيناريو الثاني.. استهداف الطاقة والملاحة البحرية

وأضاف أن السيناريو الثاني يقوم على توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل منشآت الطاقة والموانئ والملاحة البحرية، وهو ما قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وإمدادات النفط والغاز.

وحذر من أن اتساع نطاق الاستهداف قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلًا عن اضطراب الأسواق، خاصة إذا امتدت المواجهة إلى الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

السيناريو الثالث.. حرب استنزاف طويلة

وأشار بكري إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في اندلاع حرب استنزاف طويلة تعتمد على تبادل الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بما قد يؤدي إلى استمرار المواجهة لفترة ممتدة وزيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على دول المنطقة.

وأكد أن استمرار هذا النوع من المواجهات قد يهدد حركة التجارة والاستثمار، ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصادين الإقليمي والدولي، في ظل صعوبة التنبؤ بمدى التصعيد أو توقيت توقف العمليات العسكرية.

وأكد خطورة اتساع المواجهة، في ظل ما قد تفرضه السيناريوهات المختلفة من تداعيات تتجاوز أطراف الصراع المباشرين.

مصطفي بكري حقائق وأسرار التصعيد العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

إمام عاشور

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية

مصر وتركيا والسعودية وباكستان.. تحرك رباعي من إسطنبول لدعم أمن المملكة ورفض الاعتداءات

جانب من اللقاء

مصطفى بكري يفتح ملف محاسبة المواطنين خلال تغيير عدادات الكهرباء القديمة

شيرين رضا

مش من حقنا نقرر مين يعيش.. شيرين رضا ترفض تعذيب الحيوانات

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد