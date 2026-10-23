قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواطن أسامة.. أفضل فيلم وثائقي عربي في مهرجان الجونة السينمائي
ترامب يفاجئ الجميع بشأن ضرب إيران: لست على علم بأي هجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع
الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا
مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة بعد 10 سنوات
أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس
لن يفلتوا من العقاب.. رئيس وزراء الأردن يتوعد المتورطين في هجوم كنيسة الكرك
شيرين رضا: اللي مش عاجبه فستاني ما يتفرجش.. دي قلة أدب مش نقد
مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي.. ويدينان الاعتداءات على السعودية
الحكومة: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف ملفات تهم المواطنين
مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم المخاطر المحيطة بمصر، ويحذر باستمرار من التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تتمتع بالاستقرار في منطقة تعاني من الصراعات، موضحًا أن التحذيرات التي يطلقها الرئيس تأتي انطلاقًا من الحرص على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

بكري يطالب النخبة والإعلام بمواجهة الشائعات

وطالب بكري النخبة والإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقيام بدورهم في التصدي للشائعات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، مؤكدًا أهمية إدراك طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وعدم التعامل مع الأوضاع الراهنة بمعزل عن الظروف المحيطة بمصر.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين النقد الذي يستهدف معالجة المشكلات والمغالاة في الطرح، مؤكدًا أن مناقشة القضايا العامة وعرض الحلول يمثلان جزءًا مهمًا من الحوار الوطني.

حرية الرأي والنقد في صدارة المشهد

وأشاد بكري بحديث وزير الداخلية، الذي وصفه بالصريح والواضح، كما أشار إلى النقلة النوعية التي شهدتها الوزارة، والحرص على تحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن الوطن.

وأعرب عن أمله في استمرار اللقاءات الحوارية، مشيرًا إلى المؤتمر الإعلامي المقرر عقده في 3 ديسمبر، ومطالبًا بأن تكون حرية الرأي عنوانًا أساسيًا لهذه اللقاءات.

واختتم بكري بالتأكيد على أهمية النقد وطرح الحلول للمشكلات، قائلًا: «نحن ضد المغالاة ولكن مع النقد وطرح حل المشاكل، وإن لم تكن هناك معارضة فلنصنعها»، في إشارة إلى ضرورة وجود آراء متنوعة ومساحات للنقاش تساعد على معالجة القضايا المطروحة.

مصطفي بكري الرئيس السيسي حقائق وأسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

إمام عاشور

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

ترشيحاتنا

ميسي

بيدري: ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.. وعلى لامين يامال شق طريقه الخاص

صورة من الهدف

خالد مختار يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى اليمن بكأس الخليج

صورة من اللقاء

نادي الزهور يحتفي بأبطال حرب أكتوبر المجيدة في ذكرى النصر الـ 53

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد