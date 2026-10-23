مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم المخاطر المحيطة بمصر، ويحذر باستمرار من التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تتمتع بالاستقرار في منطقة تعاني من الصراعات، موضحًا أن التحذيرات التي يطلقها الرئيس تأتي انطلاقًا من الحرص على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

بكري يطالب النخبة والإعلام بمواجهة الشائعات

وطالب بكري النخبة والإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقيام بدورهم في التصدي للشائعات وتعزيز الوعي لدى المواطنين، مؤكدًا أهمية إدراك طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وعدم التعامل مع الأوضاع الراهنة بمعزل عن الظروف المحيطة بمصر.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين النقد الذي يستهدف معالجة المشكلات والمغالاة في الطرح، مؤكدًا أن مناقشة القضايا العامة وعرض الحلول يمثلان جزءًا مهمًا من الحوار الوطني.

حرية الرأي والنقد في صدارة المشهد

وأشاد بكري بحديث وزير الداخلية، الذي وصفه بالصريح والواضح، كما أشار إلى النقلة النوعية التي شهدتها الوزارة، والحرص على تحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن الوطن.

وأعرب عن أمله في استمرار اللقاءات الحوارية، مشيرًا إلى المؤتمر الإعلامي المقرر عقده في 3 ديسمبر، ومطالبًا بأن تكون حرية الرأي عنوانًا أساسيًا لهذه اللقاءات.

واختتم بكري بالتأكيد على أهمية النقد وطرح الحلول للمشكلات، قائلًا: «نحن ضد المغالاة ولكن مع النقد وطرح حل المشاكل، وإن لم تكن هناك معارضة فلنصنعها»، في إشارة إلى ضرورة وجود آراء متنوعة ومساحات للنقاش تساعد على معالجة القضايا المطروحة.