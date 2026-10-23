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مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع المصريين أمام الحقيقة في منتدى مصر 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع المصريين أمام الحقيقة في منتدى مصر 2026

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر خلال منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس أهمية الحوار والمصارحة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الاستماع إلى الآراء المختلفة 

وقال مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، إن حرص الرئيس على الاستماع إلى الآراء المختلفة يستحق الثناء والتقدير، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تبادل الرؤى ومناقشة القضايا المطروحة بوضوح.

وأضاف أن الرئيس السيسي قدم خلال المنتدى العديد من المعلومات والتوضيحات التي ساعدت على وضع المواطنين أمام الصورة الحقيقية للأوضاع، مشيرًا إلى أن المكاشفة والمصارحة تمثلان جانبًا مهمًا في توضيح طبيعة التحديات التي تمر بها البلاد.

إتاحة المعلومات أمام الرأي العام

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما تضمنه حديث الرئيس من تفاصيل ومعلومات يعكس إدراكًا لمعاناة المواطنين واهتمامًا بالتحديات التي يواجهونها، مؤكدًا أهمية إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بما يعزز الوعي ويساعد المواطنين على فهم الظروف المحيطة بالدولة.

وشدد بكري على أهمية استمرار الحوار والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يدعم التواصل بين الدولة والمواطنين، ويسهم في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن القضايا والتحديات المطروحة على الساحة المصرية.

مصطفى بكري السيسي الرئيس السيسي منتدى مصر

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