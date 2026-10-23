الرئيس السيسي يعزي العاهل الأردني في ضحايا الهجوم الارهابي على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك

توجه الرئيس السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الكنائس بمحافظة الكرك.



وإذ أعرب عن إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال الدنيئة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانيّة، فإنني أوكد وقوف مصر بجانب الأردن الشقيق في مواجهة هذا الحادث الآثم، وكافة صور العنف والإرهاب.

