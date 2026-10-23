مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك حجم المخاطر المحيطة بمصر من جميع الاتجاهات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك حجم المخاطر التي تحيط بمصر من جميع الاتجاهات، ويحذر باستمرار من التحديات التي تواجه الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وتوترات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إن الرئيس السيسي يدرك طبيعة المخاطر المحيطة بمصر، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن إدراك حجم المخاطر والتعامل معها يتطلب وعيًا بطبيعة الأوضاع المحيطة بالدولة، خاصة مع تعدد الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف بكري أن تحذيرات الرئيس السيسي تأتي في إطار التنبيه إلى المخاطر المحيطة بمصر، وأهمية إدراك طبيعة المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات.