مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه يتوقع صدور قرارات مهمة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الرئيس استمع إلى مختلف الآراء وناقش القضايا المطروحة، ورد على ما أثير خلالها بالمعلومات، مع إتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المختلفة.

بكري: الرئيس استمع للآراء وتفاعل مع المناقشات

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنتدى شهد حوارًا حول عدد من القضايا الوطنية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي استمع بصدر رحب إلى المناقشات وتفاعل معها، وهو ما يعكس أهمية تبادل الرؤى وفتح المجال أمام طرح الأفكار المختلفة.

وأضاف أن الرئيس من المتوقع أن يتحدث في ختام المنتدى، ويبلور ما طُرح من قضايا ورؤى، تمهيدًا لاتخاذ قرارات مهمة، مؤكدًا أن الحوار الذي شهده المنتدى يمثل فرصة لمناقشة التحديات والاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة.

منتدى مصر يفتح الباب أمام رؤى مختلفة

وأشار بكري إلى أن المناقشات شهدت طرح آراء تختلف عن وجهات نظر الحكومة، معتبرًا أن إتاحة الفرصة لعرض هذه الآراء تمثل خطوة مهمة نحو مناقشة المشكلات والوصول إلى حلول لها.

وأكد أن استمرار اللقاءات التي تجمع المسؤولين ومختلف الأطراف من شأنه أن يتيح مساحة أكبر للحوار، معربًا عن أمله في مواصلة هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة.