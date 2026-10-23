منتدى مصر 2026.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 17 إلى 23 أكتوبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومشاركات في الفعاليات القومية.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء الدورة الثامنة لمعرض "تراثنا 2026" لدعم الحرف اليدوية والتراثية تحت شعار "أصل الحكاية"، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، حيث تفقد أجنحة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذه الدورة من المعرض، إلى جانب أجنحة عدد من الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمصرفية المشاركة.

وخلال الافتتاح أكد رئيس الوزراء أن تنظيم المعرض للعام الثامن على التوالي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنسيق الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة متكاملة لإحياء هذه الحرف العريقة.

كما أشار إلى إطلاق "استراتيجية الحرف اليدوية" التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز رائد في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتكتلات الإنتاجية والطبيعية للحرفيين بمختلف المحافظات باعتبارها تجمعات كثيفة العمالة.

وفي إطار التحضيرات لتنظيم "منتدى مصر 2026"، عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات أبرزها اجتماع لاستعراض محاور الشق الاقتصادي، وكذا برنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه، واجتماع لمتابعة مستجدات جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية".

وخلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات "منتدى مصر 2026"، الذي يعقد تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد"، بحضور السيد رئيس الجمهورية، ألقى رئيس الوزراء كلمة أشار خلالها إلى أن المنتدى يستهدف الانخراط في حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل الوطن، موضحًا أنه يعد فرصة لعرض ما تحقق في العديد من القطاعات والمجالات على مدار 12 عامًا من مسيرة البناء والتنمية لمصر في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المنتدى ليس فقط لعرض ما تحقق من إنجازات في إطار مسيرة البناء والتنمية، موضحًا أن العرض سيكون في إطار الاستماع والرد على شواغل وانتقادات ومقترحات المجتمع والمواطنين، فيما أوضح أن الحكومة لا تستهدف مجرد صدور مخرجات وتوصيات عن المنتدى، بل تهدف إلى أن يكون لدينا أولويات وطنية نعمل عليها جميعًا، والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ والمتابعة، بمسؤوليات محددة.

وضمن فعاليات اليوم الأول من "منتدى مصر 2026"، ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال جلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، حيث أكد أن ملف التعليم يمثل أولوية قصوى للدولة من منطلق يقينها بأن تقدم أي دولة يُقاس بمستوى التعليم بها، وقدرة هذه الدولة على تخريج شاب قادر على أن يواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس وضع هذا الملف على رأس الأولويات، وتم اتخاذ خطوات مهمة.

وأشار إلى قطع شوط كبير لحل مشكلات كانت جذرية في ملف التعليم، والأهم أن التركيز خلال الفترة القادمة ينصب على جودة المنظومة التعليمية، من أجل تخريج شباب قادرين على أن يواكبوا متطلبات العصر الحديث والمتلاحق، فيما لفت إلى أن استقطاب الطلاب الوافدين يمثل أحد العناصر المرتبطة بحضور الجامعات في التصنيفات الدولية، وفقًا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، مؤكدًا أن وجود الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية يسهم في تعزيز مكانتها الأكاديمية الدولية، ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وفي مستهل فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026"، ألقى رئيس الوزراء مداخلة خلال جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية"، وخلال كلمته، أرجع أسباب تشييد المدن الجديدة إلى التركز العمراني على مساحة محدودة للغاية من مساحة مصر، مشيرًا إلى أن المخطط الجديد يتضمن 39 مدينة جديدة، تم بالفعل تنفيذ وجارٍ تنفيذ 27 مدينة منها، على أن يتم تنفيذ الـ 12 مدينة المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القاهرة كانت تعاني بالفعل من حالة من الاختناق العمراني والمروري، وأن تنفيذ العاصمة الجديدة كان يمثل أولوية كان ينبغي التعامل معها في وقت مبكر، مؤكدًا أن حجم التنمية الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على الإسكان فقط، وإنما يشمل الزراعة، والصرف الصحي، وشبكات المواني، والمشروعات الصناعية والسياحية التي يتم تنفيذها اليوم، مشيرًا إلى أن حجم "المعمور المصري" وصل إلى 14%.

وألقى رئيس الوزراء كلمة عقب الإعلان بتشريف فخامة رئيس الجمهورية، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى بقيمة نحو 11 تريليون جنيه.

وخلال كلمته، أشار إلى أن المناخ الاستثماري الذي ساهمت الدولة في تبسيط إجراءاته، وما زالت، مثّل رسالة ثقة جعلت القطاع الخاص مُطمئنًا على الاستثمارات التي يضخها، كما أكد أن العائد الذي تحصل عليه الدولة تضخه في المشروعات القومية التي تهم المواطن مثل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي والطرق والخدمات ومشروع حياة كريمة.

وضمن فعاليات اليوم الثالث من "منتدى مصر 2026"، ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، حيث أكد أن الدولة لا تستهدف تخفيض قيمة الدعم، ولا عدد الأسر المستحقة، ولكن الهدف هو وصول الدعم لمن يستحقه.

كما أشار إلى وجود برنامج إسكان كبير سيقوم فخامة الرئيس بإطلاقه والإعلان عنه ويشمل: السكن بالإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان التي تناسب متوسطي الدخل حتى يتمكن مختلف المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مناسبة، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية التي ناقشناها، فالدولة تكفل هذه البرامج بمختلف أشكالها وصورها؛ سواء كانت معاشًا، أو ضمانًا اجتماعيًا، أو دعمًا سلعيًا، أو تأمينًا صحيًا، أو دعمًا للتعليم أو للإسكان.

وتضمنت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، واصفًا هذه الزيارة بأنها زيارة مهمة باعتبارها أول زيارة رسمية لوزير خارجية كازاخي للقاهرة منذ عام 1998، لما تمثله من فرصة لاستعادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، أكد خلالها أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة ليصبح المستهدف هو الوصول إلى 45% بحلول عام 2028، مضيفًا أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى نسبة 50%، ويتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة.

كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال جلسة استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 -2030، أكد خلالها أنه سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الفترة المقبلة في غضون الشهرين المقبلين، لطرح أي مقترحات جديدة بشأن تفاصيل البرنامج.