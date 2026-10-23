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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة مصطفى: السوشيال ميديا مش عايزاك تشوف غير العتمة.. ومنتدى مصر مساحة للحلول الموضوعية والمنصفة

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
محمد كمال

أكدت الإعلامية عزة مصطفى أهمية الإنصاف والموضوعية في مناقشة القضايا المطروحة خلال منتدى مصر 2026، مشددة على ضرورة تذكّر التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقييم ما تحقق من مشروعات وإنجازات على مستوى الجمهورية.

الإنصاف يفرض تذكّر تحديات مصر وإنجازاتها

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، إن استعادة مشاهد السنوات الماضية تمثل ضرورة لفهم حجم التحولات التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بحالة الخوف وعدم الاستقرار التي عاشها المواطنون، وما صاحبها من فتح السجون، وحرق الكنائس، واستهداف المساجد والمصلين، فضلًا عن قطع الطرق وأزمات الكهرباء وأنابيب البوتاجاز وطوابير الوقود.

وأضافت أن الأوضاع الأمنية في هذه الفترة لم تقتصر على سيناء، التي شهدت تحديات كبيرة، بل امتدت إلى مناطق وميادين متعددة في مصر، في ظل انتشار عناصر إرهابية مسلحة، وهو ما جعل بعض المواطنين يخشون السير في الشوارع المحيطة بمنازلهم.

وأوضحت أن تقييم ما جرى في مصر لا ينبغي أن يقتصر على منطقة أو محافظة أو قرية بعينها، وإنما يجب أن يشمل مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى تنفيذ مشروعات في قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والتعليم، وإنشاء مدارس وجامعات ومصانع جديدة، إلى جانب إعادة بناء الكنائس التي تعرضت للحرق، والتوسع في بناء المساجد وتطوير مدن بأكملها.

وأشارت إلى مشروعات «حياة كريمة» في الريف المصري، وتطور وسائل النقل، فضلًا عن تحديث قدرات الجيش المصري، والنشاط السياحي والاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبرة أن هذه التطورات جاءت في ظل تحديات وصراعات خارجية ومحاولات، قالت إنها استهدفت عرقلة تقدم البلاد.

وشددت على أهمية وضع التجربة المصرية في سياقها الإقليمي والدولي، داعية إلى النظر في الأزمات التي تواجه دولًا صناعية كبرى في أوروبا، وما تعانيه من تحديات مرتبطة بالطاقة والاقتصاد، إلى جانب الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة.

وأكدت أن عرض هذه الوقائع ومتابعة تطوراتها يساعدان على تكوين رؤية أكثر موضوعية بشأن أوضاع الدول وقدرتها على التعامل مع التحديات، مشددة على أن الإنصاف يقتضي النظر إلى الصورة كاملة، وعدم الاكتفاء بجانب واحد من المشهد.

ولفتت إلى أن منصات التواصل الاجتماعي قد تسهم في ترسيخ حالة من التشاؤم والتضليل، من خلال التركيز على الجوانب السلبية وتجاهل جوانب أخرى من الواقع، مؤكدة أهمية مناقشة القضايا والوصول إلى حلول موضوعية ومنصفة.

عزة مصطفى منتدى مصر 2026 السوشيال ميديا

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