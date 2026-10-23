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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
آية التيجي

تألقت الفنانة دينا الشربيني الأنظار بإطلالة لافتة خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتؤكد من جديد حضورها المميز على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة دينا الشربيني في حفل ختام مهرجان الجونة

ظهرت دينا الشربيني في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان سهرة أسود طويل، تميز بتصميم أنثوي أنيق يجمع بين التفاصيل الجريئة والفخامة، وهو ما منحها إطلالة لافتة أمام عدسات المصورين.

وجاء الفستان بتصميم الكورسيه المصنوع من الدانتيل الأسود، مع قصة مكشوفة الكتفين وتصميم على شكل قلب عند منطقة الصدر، فيما أضفت التفاصيل المطرزة والشفافة لمسة من الرقي والجرأة على الجزء العلوي من الفستان.

واعتمد التصميم على قصة ضيقة تحدد القوام، قبل أن يتسع تدريجيًا عند الجزء السفلي، ليأخذ شكل ذيل واسع من القماش الأسود اللامع، امتد خلفها على السجادة الحمراء، مضيفًا مزيدًا من الفخامة والحضور إلى الإطلالة.

دينا الشربيني

مجوهرات ناعمة ومكياج يبرز ملامح دينا الشربيني

حرصت دينا الشربيني على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة، حيث اختارت أقراطًا متدلية لامعة وأساور معدنية، مع خواتم رقيقة أضفت لمسة من البريق دون أن تطغى على تفاصيل الفستان.

وعلى مستوى تسريحة الشعر، اعتمدت تسريحة ناعمة ارتكزت على فرق من المنتصف، مع تصفيف الشعر إلى الخلف وتركه منسدلًا خلف كتفيها، ما أبرز ملامح وجهها وانسجم مع الطابع الراقي للفستان.

أما المكياج، فجاء بألوان هادئة ودافئة، مع إبراز العينين وتحديد الحواجب، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية، لتكتمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين البساطة والجاذبية.

دينا الشربيني

دينا الشربيني تتألق على السجادة الحمراء

لفتت إطلالة دينا الشربيني الأنظار بفضل التوازن بين تصميم الفستان الجريء وقصته الكلاسيكية، إذ منحها اللون الأسود حضورًا قويًا، بينما أضاف ذيل الفستان الواسع لمسة درامية تتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن أبرز اختيارات الموضة التي تستحق الاهتمام خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب متابعة واسعة لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

وبإطلالتها السوداء، قدمت دينا الشربيني اختيارًا يجمع بين الفخامة والأنوثة، مع تفاصيل دقيقة في التصميم والإكسسوارات وتسريحة الشعر، جعلت من ظهورها محطة لافتة لعشاق الموضة والأزياء.

دينا الشربيني إطلالة دينا الشربيني مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة إطلالات النجمات السجادة الحمراء

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أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

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كارولين عزمي
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