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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
آية التيجي

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان سهرة لافت جمع بين اللونين الأخضر الزمردي والأسود، في إطلالة عكست ذوقها المميز واختياراتها الجريئة في عالم الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة نيللي كريم في ختام مهرجان الجونة

اختارت نيللي كريم فستانًا طويلًا بتصميم مجسم يبرز قوامها، مع تطريزات لامعة باللون الأخضر الزمردي امتزجت بدرجات الأسود، لتمنح الإطلالة طابعًا فخمًا يتناسب مع أجواء السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وجاء الفستان بقصة علوية أنيقة، مع تصميم يحدد الخصر وينسدل بانسيابية على القوام، قبل أن يتسع تدريجيًا عند الجزء السفلي، ليمنح الفستان طابعًا يشبه فساتين حوريات البحر.

ولفتت الأنظار ذيل الفستان الطويل الذي تميز بتفاصيله الواسعة ونقوشه اللامعة، إذ أضفى حركة وانسيابية على التصميم، فيما عزز التباين بين الأخضر والأسود من جاذبية الإطلالة، وجعلها واحدة من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

نيللي كريم

مكياج نيللي كريم وتسريحة شعرها

واكبت الفنانة إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون واختيار ألوان متناسقة مع أجواء السهرة، بينما اعتمدت تسريحة شعر مموجة، مع ترك خصلاته منسدلة على أحد جانبي كتفيها، في اختيار منحها مظهرًا أنثويًا وأنيقًا.

كما أكملت نيللي كريم إطلالتها بأقراط متدلية لامعة، تناسقت مع تفاصيل الفستان، واختارت حذاءً أسود بكعب عالٍ، ليحافظ على الانسجام بين مختلف عناصر الإطلالة.

نيللي كريم

الأخضر الزمردي يبرز أناقة نيللي كريم

اعتمدت إطلالة نيللي كريم على المزج بين اللمسات المعدنية اللامعة واللون الأسود، مع حضور واضح للأخضر الزمردي الذي أضفى عمقًا بصريًا على الفستان.

وجاء التصميم ليجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية، بفضل التطريزات البراقة والذيل الدرامي الطويل، فيما ساهمت الإكسسوارات البسيطة نسبيًا في الحفاظ على التركيز على تفاصيل الفستان.

وبهذه الإطلالة، قدمت نيللي كريم اختيارًا لافتًا يناسب أجواء ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد في كل دورة اهتمامًا واسعًا بإطلالات النجمات وتصميمات الأزياء على السجادة الحمراء.

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نيللي كريم
نيللي كريم
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