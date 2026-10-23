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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالة سوداء ساحرة.. شيرين رضا تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شيرين رضا
شيرين رضا
آية التيجي

لفتت الفنانة شيرين رضا الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة باللون الأسود تجمع بين الأناقة والجرأة، مع لمسات ذهبية لامعة أضفت على مظهرها طابعًا فخمًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

تفاصيل إطلالة شيرين رضا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت شيرين رضا بفستان أسود طويل بتصميم انسيابي، تميز بالتطريزات الذهبية اللامعة التي توزعت على أجزاء الفستان، لتمنحه بريقًا لافتًا وتوازنًا أنيقًا بين اللون الأسود الكلاسيكي والتفاصيل المعدنية.

وجاء الفستان بقصة تحدد الخصر، مع تنورة واسعة متعددة الطبقات وذيل طويل انسدل خلفها، ما أضفى على الإطلالة لمسة درامية أنيقة. كما تميز التصميم بفتحة صدر على شكل حرف V، وأكمام طويلة من الشيفون الشفاف، انتهت بأساور واسعة مزينة بتفاصيل دانتيل ناعمة.

ولم تخلُ الإطلالة من لمسة جريئة، إذ تميز الفستان بفتحة جانبية كشفت عن ساقها، لتمنح التصميم مزيدًا من الحركة والانسيابية، مع الحفاظ على طابعه الراقي.

شيرين رضا

المجوهرات الذهبية تكمل أناقة شيرين رضا

اعتمدت شيرين رضا على مجوهرات ذهبية لافتة، تصدرتها قلادة عريضة عند الرقبة، إلى جانب قلادة طويلة بتفاصيل متدلية، ما عزز الطابع الفخم للإطلالة وتناسق مع اللمسات الذهبية التي زينت الفستان.

كما حملت حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، جاءت بتصميم لامع ومزخرف، لتكمل التناغم بين الإكسسوارات وتفاصيل الفستان، فيما اختارت حذاءً أسود مفتوحًا من الأمام، مزودًا بسوار حول الكاحل، بما يتناسب مع التصميم الطويل للفستان.

مكياج ناعم وشعر أشقر منسدل

على صعيد الجمال، اختارت شيرين رضا مكياجًا يبرز ملامحها، مع التركيز على العيون وأحمر شفاه بدرجة وردية مائلة إلى البنفسجي، ليمنحها مظهرًا متوازنًا يتناغم مع قوة تفاصيل الإطلالة.

أما شعرها الأشقر، فتركته منسدلًا بتموجات واسعة على الجانبين، في تسريحة أضفت حيوية ونعومة على مظهرها، وحققت توازنًا مع فخامة الفستان الأسود والتفاصيل الذهبية.

شيرين رضا

شيرين رضا تختار الأناقة السوداء بلمسات ذهبية

نجحت شيرين رضا في تقديم إطلالة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة، من خلال المزج بين الفستان الأسود الطويل والتطريزات الذهبية والإكسسوارات اللامعة. وجاءت التفاصيل متكاملة، بداية من تصميم الفستان وأكمامه الشفافة، وصولًا إلى الحقيبة الذهبية والمجوهرات وتسريحة الشعر، لتبرز أسلوبها الخاص في اختيار إطلالات المناسبات الفنية.

وتؤكد هذه الإطلالة حضور شيرين رضا اللافت على السجادة الحمراء، حيث تظل اختياراتها في عالم الموضة والجمال محط اهتمام محبي الأزياء وإطلالات النجمات في المهرجانات السينمائية.

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