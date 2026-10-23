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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دينا الشربيني تتألق في حفل عمرو دياب في الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة دينا الشربيني خلال حضورها حفل غنائيا للفنان عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

إطلالة دينا الشربيني

تألقت دينا الشربيني في الصور بغطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت دينا الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت دينا الشربيني بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

دينا الشربيني إطلالة دينا الشربيني صور دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني

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