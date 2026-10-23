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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالجنية الاسترليني.. سعر فستان يسرا بالجونة يثير الجدل

يسرا
يسرا
ريهام قدري

لفتت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة خلال حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث جمعت بين الفخامة والرقي في اختيارها لإطلالة تناسب أجواء الأمسية الموسيقية المميزة.

وحرصت يسرا على مشاركة جمهورها أجواء الفعاليات الفنية التي يشهدها المهرجان، الذي يجمع سنويًا نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، وتتنوع فعالياته بين عروض الأفلام واللقاءات الفنية والحفلات الموسيقية.

يسرا تختار فستانًا أسود من إيلي صعب

واعتمدت يسرا في إطلالتها على فستان أنيق من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، واختارت اللون الأسود الذي يُعد من أبرز الألوان الكلاسيكية في عالم الموضة، لما يمنحه من مظهر راقٍ يجمع بين البساطة والفخامة.

وجاء تصميم الفستان بتفاصيل لافتة، إذ اتسم الجزء السفلي بتنورة واسعة من قماش الشيفون، ما أضفى على الإطلالة انسيابية وحركة ناعمة، بينما تميز الجزء العلوي بتطريزات باللون الذهبي أضافت لمسة من البريق والفخامة، وحققت توازنًا جذابًا مع اللون الأسود.

وجمعت الإطلالة بين نعومة الشيفون وفخامة التطريزات الذهبية، في تصميم يعكس أسلوب إيلي صعب المعروف بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة واستخدام الخامات التي تمنح الفساتين طابعًا أنثويًا راقيًا.

سعر فستان يسرا يقترب من 200 ألف جنيه

ولم يقتصر الاهتمام بإطلالة يسرا على تصميم الفستان وتفاصيله، بل امتد إلى سعره، إذ يبلغ سعره المتداول نحو 2625 جنيهًا إسترلينيًا، بما يعادل قرابة 194 ألف جنيه مصري، وفقًا لسعر الصرف المشار إليه.

ويعكس هذا السعر الفئة الفاخرة التي تنتمي إليها تصاميم إيلي صعب، الذي يحظى بحضور بارز في عالم الأزياء، وتختار نجمات كثيرات تصميماته في المناسبات الفنية الكبرى والفعاليات التي تتطلب إطلالات استثنائية.

حفل عمر خيرت يضيء فعاليات مهرجان الجونة

وهكذا، جاءت إطلالة يسرا السوداء المطرزة بالذهبي واحدة من الإطلالات اللافتة خلال الأمسية، لتجمع بين أناقة التصميم وفخامة دار الأزياء التي حملت توقيعه، في ظهور جديد للنجمة المصرية ضمن أجواء مهرجان الجونة السينمائي.

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