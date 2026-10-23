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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ليلي علوي تبهر متابعيها بفستان لافت.. شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


إطلالة ليلى علوي


تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة عصرية شبابية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي حمل بعض النقوشات الورد الملونة.
أنتعلت ليلى علوي حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي، مع كلاتش باللون الأصفر وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها البني الكيرلي المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

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