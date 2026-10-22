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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
آية التيجي

يُعد بودنج قرع العسل من الحلويات المنزلية الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة وفي وقت قصير، خاصة عند الرغبة في تناول تحلية لذيذة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو خطوات معقدة.

ويتميز بودنج اليقطين بقوامه الكريمي ومذاقه الغني، كما يمكن تقديمه دافئًا فور تحضيره أو وضعه في الثلاجة للحصول على حلوى باردة ومنعشة، مع إمكانية تزيينه بالمكسرات المفرومة أو العسل لإضافة مذاق مميز، بحسب ما أورده موقع «تايمز أوف إنديا».

طريقة تحضير بودنج قرع العسل

طريقة تحضير بودنج قرع العسل

مكونات بودنج اليقطين:

هريس اليقطين أو قرع العسل.

الحليب.

السكر حسب الرغبة.

القرفة أو الهيل لإضافة نكهة مميزة.

القليل من دقيق الذرة عند الحاجة إلى زيادة كثافة القوام.

مكسرات مفرومة أو عسل للتزيين حسب الرغبة.

طريقة تحضير بودنج قرع العسل

خطوات تحضير بودنج قرع العسل:

ـ ضعي هريس قرع العسل في قدر مناسب، ثم أضيفي الحليب والسكر.

ـ أضيفي رشة من القرفة أو الهيل، وقلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

ـ اتركي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح أكثر كثافة ويحصل على قوام كريمي.

ـ إذا كان الخليط خفيفًا، يمكن إضافة كمية قليلة من دقيق الذرة بعد إذابته في قليل من الحليب البارد، مع التقليب جيدًا لتجنب تكوّن التكتلات.

ـ ارفعي البودنج عن النار، ثم وزعيه في أوعية تقديم صغيرة.

ـ قدّمي بودنج قرع العسل دافئًا، أو اتركيه يبرد ثم ضعيه في الثلاجة للحصول على تحلية باردة.

ـ زيّني الوجه بالمكسرات المفرومة أو القليل من العسل قبل التقديم.

طريقة تحضير بودنج قرع العسل

نصائح للحصول على بودنج قرع العسل بقوام مثالي

للحصول على نتيجة ناجحة، يُفضل تقليب الخليط باستمرار أثناء الطهي لمنع التصاقه بقاع القدر، مع إضافة دقيق الذرة تدريجيًا عند الحاجة حتى لا يصبح القوام سميكًا أكثر من اللازم.

ويمكن التحكم في كمية السكر وفقًا للمذاق المفضل، كما تمنح القرفة أو حبات الهيل البودنج نكهة دافئة تتناسب مع مذاق قرع العسل، بينما تضيف المكسرات لمسة مقرمشة عند التقديم.

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طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

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