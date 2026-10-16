طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات حلوى سهلة واقتصادية يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، وتأتي البطاطا بالبرتقال في مقدمة الخيارات المميزة، فهي تجمع بين المذاق الحلو للبطاطا الطبيعية ونكهة البرتقال المنعشة، مع رائحة القرفة والفانيليا الشهية.

وتتميز طريقة عمل البطاطا بالبرتقال بسهولة التحضير، إذ لا تحتاج إلى خطوات معقدة، كما يمكن تقديمها دافئة أو باردة، وتزيينها بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة، لتصبح حلوى مناسبة للعائلة وبعد الوجبات.

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

مقادير البطاطا بالبرتقال في الفرن:

1 كيلو بطاطا حلوة.

2 حبة برتقال.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور، حسب الرغبة.

مكسرات مجروشة للتزيين، حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال خطوة بخطوة:

ـ تجهيز البطاطا: اغسلي البطاطا الحلوة جيدًا، ثم قشريها وقطعيها إلى شرائح أو حلقات متساوية الحجم، لضمان نضجها بشكل متقارب داخل الفرن.

ـ تحضير خليط البرتقال: اعصري حبات البرتقال، واحتفظي بالقليل من بشر القشر، مع الحرص على استخدام الطبقة الخارجية البرتقالية فقط. اخلطي العصير مع السكر والفانيليا والقرفة والماء حتى تتجانس المكونات.

ـ ترتيب البطاطا في الصينية: ادهني صينية مناسبة بقليل من الزبدة أو السمنة، ثم رصي شرائح البطاطس بداخلها بشكل متناسق.

ـ إضافة خليط البرتقال: اسكبي خليط البرتقال فوق شرائح البطاطا، ثم وزعي باقي الزبدة أو السمنة على الوجه. ويمكنك إضافة جوز الهند المبشور للحصول على نكهة مميزة.

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

ـ تسوية البطاطا: غطي الصينية بورق الألومنيوم، وأدخليها فرنًا مسخنًا مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتى تبدأ البطاطا في النضج وتصبح طرية.

ـ تحمير الوجه: أزيلي ورق الألومنيوم، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن حتى تتشرب البطاطا خليط البرتقال ويكتسب الوجه لونًا ذهبيًا شهيًا.

ـ التقديم والتزيين: أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لبضع دقائق حتى تهدأ، ثم زيني البطاطا بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند والقليل من القرفة، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

سر نجاح البطاطا بالبرتقال

للحصول على بطاطا بالبرتقال ذات مذاق متوازن وقوام طري، يُفضل استخدام عصير برتقال طازج، مع عدم المبالغة في كمية السكر، لأن البطاطا الحلوة تتميز بمذاقها السكري الطبيعي.

وتمنح الزبدة أو السمنة الوصفة نكهة غنية وتساعد على اكتساب الوجه لونًا ذهبيًا جذابًا. ويمكن إضافة القليل من بشر البرتقال لتعزيز الرائحة والنكهة، مع تجنب الجزء الأبيض من القشر حتى لا يضيف مذاقًا مرًا.

ومن المهم متابعة البطاطا أثناء التسوية، والتأكد من طراوتها قبل إخراجها من الفرن، مع تركها مكشوفة في الدقائق الأخيرة حتى يتبخر جزء من السوائل ويصبح قوامها أكثر تماسكًا.

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

طريقة تقديم البطاطا بالبرتقال

يمكن تقديم البطاطا بالبرتقال كحلوى منزلية بسيطة بعد الغداء أو العشاء، سواء كانت دافئة أو باردة. ولإضفاء لمسة مميزة، يمكن تزيينها بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند، مع رشة خفيفة من القرفة.

وتُعد هذه الوصفة خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن حلوى اقتصادية بمكونات متوفرة في المنزل، مع إمكانية التحكم في كمية السكر والإضافات وفقًا للذوق الشخصي.