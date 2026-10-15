طريقة عمل كيكة بسبوسة بالبطاطا.. خطوة بخطوة

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة بسبوسة بالبطاطا، فهي من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

مقادير كيكة بسبوسة بالبطاطا



● 1 كوب بطاطا مسلوقة و مهروسة

● 2 بيض

● 1/4 كوب زبادى

● فانيليا

● قرفة بودر

● 1 كوب دقيق سميد غامق

● لبن

● من معلقة الى معلقتين صغيرة بيكنج بودر

للوجه

● 1/4 كوب عسل



طريقة تحضير كيكة بسبوسة بالبطاطا



يخفق البيض مع الفانيليا والقرفة

يضاف العسل والزبادي مع البطاطا ونقلب

يضاف الحليب تدريجيا حتى تتشكل عجينة سائلة

تضاف المكونات الجافة ونقلب

توضع في صينية بسبوسة

تخبز في الفرن على درجة حرارة 170 حوالي 30 دقيقة