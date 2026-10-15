طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بـالعزومات في مصر، فلا تكاد تخلو مائدة العيد من طبق الفتة الغني بالأرز والخبز المحمص والصلصة واللحمة، والذي يجمع العائلة حول رائحة مميزة وطعم شرقي لا يُقاوم.



قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرئيسة طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها خطوة بخطوة.

طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها خطوة بخطوة..

مكونات الفتة المصرية





للفتة:

2 كوب أرز مصري

2 رغيف عيش بلدي محمص أو مقلي

4 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

للصلصة:

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

4 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب خل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للحمة:

نصف كيلو لحمة (مسلوقة)

بصلة، ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل لسلق اللحمة

الطريقة:

1. تحضير اللحمة:

اسلقي اللحمة في ماء مع البصلة والبهارات (ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل).

بعد السلق، ممكن تحمّريها في شوية سمنة لو بتحبيها محمرة.

2. تحضير الأرز:

اغسلي الأرز واطبخيه بالطريقة العادية (مياه أو شربة، وسمنة أو زبدة).

3. تحضير الصلصة:

حمّري الثوم في شوية سمنة.

ضيفي الخل وخليه يغلي ثواني.

ضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، والملح والفلفل.

سيبيها تغلي لحد ما تتقل.

4. تحضير العيش:

حمّصي العيش البلدي وكسّريه قطع صغيرة.

5. التركيب:

في طبق التقديم:

1. ضعي طبقة عيش، ورشي شوية من شوربة اللحمة.

2. ضيفي الأرز.

3. ضيفي جزء من الصلصة.

4. زوّقي باللحمة على الوش، وضيفي باقي الصلصة.