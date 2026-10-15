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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
رنا عصمت

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بـالعزومات في مصر، فلا تكاد تخلو مائدة العيد من طبق الفتة الغني بالأرز والخبز المحمص والصلصة واللحمة، والذي يجمع العائلة حول رائحة مميزة وطعم شرقي لا يُقاوم.
 

طريقة عمل الفتة بخطوات سريعة.. الطبق الرسمى على سفرة عيد الأضحى - اليوم السابع

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرئيسة طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها خطوة بخطوة.

طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها خطوة بخطوة..

 

مكونات الفتة المصرية


طريقة عمل الفتة المصرية - موضوع

للفتة:

2 كوب أرز مصري

2 رغيف عيش بلدي محمص أو مقلي

4 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

للصلصة:

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم (اختياري)

4 فصوص ثوم مفروم

1/4 كوب خل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للحمة:

نصف كيلو لحمة (مسلوقة)

بصلة، ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل لسلق اللحمة

الطريقة:

1. تحضير اللحمة:

اسلقي اللحمة في ماء مع البصلة والبهارات (ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل).

بعد السلق، ممكن تحمّريها في شوية سمنة لو بتحبيها محمرة.

2. تحضير الأرز:

اغسلي الأرز واطبخيه بالطريقة العادية (مياه أو شربة، وسمنة أو زبدة).

3. تحضير الصلصة:

حمّري الثوم في شوية سمنة.

ضيفي الخل وخليه يغلي ثواني.

ضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم، والملح والفلفل.

سيبيها تغلي لحد ما تتقل.

4. تحضير العيش:

حمّصي العيش البلدي وكسّريه قطع صغيرة.

5. التركيب:

في طبق التقديم:

1. ضعي طبقة عيش، ورشي شوية من شوربة اللحمة.

2. ضيفي الأرز.

3. ضيفي جزء من الصلصة.

4. زوّقي باللحمة على الوش، وضيفي باقي الصلصة.

طريقة عمل الفتة المصرية الفتة المصرية طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها الفتة المصرية على أصولها خطوة بخطوة

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