وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

يعد السلمون المشوي في الفرن من الأطباق المناسبة لمحبي الوجبات الخفيفة والغنية بالبروتين، ويمكن تحضيره بمكونات بسيطة وفي وقت قصير، مع الاحتفاظ بقوامه الطري ونكهته المميزة. وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تقديمها مع الخضراوات المطهية على البخار أو السلطة الخضراء للحصول على وجبة متكاملة.

ونقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع بى بى سي فود ، طريقة عمل السلمون المشوى بالاعشاب و الليمون.

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

المكونات

تكفي 4 أشخاص

4 قطع من فيليه السلمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزبدة المذابة

ليمونة مقطعة إلى شرائح

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقدونس أوشبت مفروم

بروكلي أو خضراوات مفضلة للتقديم

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

يُسخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، مع تجهيز صينية مناسبة للفرن.

تُدهن قطع السلمون بزيت الزيتون أو الزبدة، ثم تُتبل بالملح والفلفل الأسود والأعشاب المفرومة.

تُرتب شرائح الليمون فوق السمك أو بجواره، ثم توضع القطع في الصينية. ويمكن تغطيتها للحفاظ على طراوتها.

يُطهى السلمون لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة تقريبًا، حسب سُمك القطع، حتى ينضج من الداخل ويتفتت بسهولة بالشوكة.

يُقدم ساخنًا مع البروكلي المطهو على البخار أو السلطة الخضراء، ويمكن إضافة كمية صغيرة من الأرز حسب الرغبة.

لماذا تستحق هذه الوصفة التجربة؟

يتميز السلمون باحتوائه على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدخل ضمن العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب والوظائف الطبيعية للجسم. كما أن استخدام كمية معتدلة من الزيت والاعتماد على الخَبز بدلًا من القلي الغزير يساعدان على التحكم في كمية الدهون المضافة إلى الوجبة.

ويمكن تعديل الوصفة حسب الذوق، بإضافة الثوم أو البابريكا أو عصير الليمون، مع مراعاة عدم الإفراط في الملح. ويجب التأكد من نضج السمك جيدًا قبل تقديمه.