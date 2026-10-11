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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطار أول الشهر .. طريقة عمل البيض بالسلمون والأفوكادو لوجبة شهية ومغذية

البيض بالسلمون والافاوكادو
البيض بالسلمون والافاوكادو
حياة عبد العزيز

مع بداية كل شهر، تبحث الكثير من الأسر عن أفكار مختلفة للفطار تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية، بعيدًا عن الخيارات التقليدية التي تتكرر يوميًا. 

ويأتي البيض بالسلمون والأفوكادو ضمن الوصفات المميزة التي يمكن تقديمها على مائدة الفطار، إذ تجمع بين البروتين والدهون الصحية، كما تتميز بسهولة التحضير وإمكانية تقديمها بطريقة أنيقة تشبه وجبات المطاعم.

وتناسب هذه الوصفة محبي الفطار المتنوع، ويمكن تناولها مع خبز الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة للحصول على وجبة متكاملة تساعد على الشعور بالشبع لفترة جيدة. 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البيض بالسلمون والأفوكادو بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

مكونات البيض بالسلمون والأفوكادو

يمكن تحضير الوصفة لشخصين باستخدام المكونات التالية:

 4 بيضات.

 100 جرام من السلمون المدخن.

 ثمرة أفوكادو ناضجة.

 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو قطعة صغيرة من الزبدة.

 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

 ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

 رشة شبت طازج أو بقدونس مفروم.

 شريحتان من خبز الحبوب الكاملة، حسب الرغبة.

 شرائح طماطم أو خيار للتقديم.

 طريقة عمل البيض بالسلمون والأفوكادو

 1. تجهيز الأفوكادو

تُقطع ثمرة الأفوكادو إلى نصفين، ويُزال الجزء الداخلي من البذرة، ثم يُستخرج اللب ويُهرس بالشوكة أو يُقطع إلى شرائح رفيعة. يُضاف عصير الليمون مع رشة من الفلفل الأسود وقليل من الملح، مع التقليب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

 2. تحضير البيض

يُسخن زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم يُضاف البيض ويُطهى بالطريقة المفضلة، سواء كان بيضًا مخفوقًا أو عيونًا. يُتبل بقليل من الفلفل الأسود، مع مراعاة تقليل الملح لأن السلمون المدخن يحتوي عادة على نسبة مرتفعة منه.

 3. تجهيز السلمون

يُقطع السلمون المدخن إلى شرائح مناسبة للتقديم، ويمكن استخدامه باردًا مباشرة من العبوة إذا كان جاهزًا للأكل ومحفوظًا وفق التعليمات المكتوبة عليها. أما إذا كان السلمون طازجًا غير مطهو، فيجب طهيه جيدًا قبل تقديمه.

 4. تقديم الطبق

تُفرد طبقة من الأفوكادو المهروس فوق شرائح الخبز المحمص، ثم يُضاف البيض والسلمون، وتُزين الوجبة بالشبت أو البقدونس. ويمكن تقديم شرائح الطماطم والخيار بجانب الطبق لإضافة المزيد من الألوان والنكهة.

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