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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
آية التيجي

يُعد الكشري الإسكندراني من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها في المنزل، فهو من الوصفات الاقتصادية التي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، كما يمكن تقديمه كوجبة غداء مشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتتميز طريقة عمل الكشري الإسكندراني بمزج الأرز المصري مع العدس الأصفر والبصل والتوابل، للحصول على وجبة متجانسة ذات نكهة مميزة، ويمكن تقديمها مع البصل المحمر والبيض المسلوق والمخللات والسلطة الخضراء، حسب الرغبة.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

مقادير الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر:

يمكن تحضير الكشري الإسكندراني بمكونات بسيطة، تكفي لإعداد وجبة عائلية، وتشمل:

2 كوب من الأرز المصري.

1 كوب من العدس الأصفر.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمنة.

3 أكواب من الماء أو الشوربة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الكركم، حسب الرغبة.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

مكونات تزيين الكشري الإسكندراني:

بصل محمر للتزيين.

بيض مسلوق، حسب الرغبة.

مخلل مشكل.

سلطة خضراء أو دقة للتقديم.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

طريقة عمل الكشري الإسكندراني خطوة بخطوة

ـ لغسل الأرز والعدس: يُغسل الأرز المصري جيدًا بالماء ثم يُصفى، ويُغسل العدس الأصفر أيضًا ويُترك جانبًا لحين الاستخدام.

ـ تشويح البصل: يوضع الزيت أو السمنة في حلة مناسبة على نار متوسطة، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيًا فاتحًا، مع الحرص على عدم احتراقها حتى لا تؤثر في مذاق الكشري.

ـ إضافة العدس الأصفر والأرز: يُضاف العدس الأصفر إلى البصل المشوح ويُقلب لمدة دقيقة تقريبًا، ثم يُضاف الأرز مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات وتتوزع نكهة البصل بينها.

ـ  وضع التوابل والسائل: يُضاف الملح والفلفل الأسود والكمون، ويمكن وضع رشة من الكركم لإضفاء لون ذهبي مميز. بعد ذلك، يُسكب الماء أو الشوربة وتُترك المكونات حتى تبدأ في الغليان.

ـ تسوية الكشري الإسكندراني: بعد الغليان، تُخفض درجة الحرارة إلى نار هادئة، وتُغطى الحلة ويُترك الكشري لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبًا، حتى ينضج الأرز والعدس ويمتص الخليط السائل.

وقد تختلف مدة التسوية قليلًا بحسب نوع الأرز والعدس ودرجة حرارة النار، لذلك يُفضل التأكد من تمام النضج قبل رفع الحلة من على النار.

ـ  تقديم الكشري الإسكندراني: بعد النضج، يُرفع الكشري من على النار ويُترك مغطى لبضع دقائق، ثم يُقلب برفق باستخدام الشوكة للمساعدة على فصل حبات الأرز، ويُقدم ساخنًا بعد تزيينه بالبصل المحمر.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

سر نجاح الكشري الإسكندراني في المنزل

للحصول على كشري إسكندراني بطعم بيتي مميز وقوام متجانس، هناك بعض الخطوات التي تساعد على نجاح الوصفة:

ـ تشويح البصل جيدًا حتى يكتسب نكهة غنية دون أن يحترق.

ـ تقليب الأرز والعدس مع البصل قبل إضافة الماء أو الشوربة.

ـ الالتزام بكمية السائل المناسبة حتى ينضج الأرز والعدس دون أن يصبح الخليط معجنًا.

ـ استخدام نار هادئة بعد الغليان لضمان التسوية المتساوية.

ـ ترك الكشري مغطى بضع دقائق بعد النضج قبل تقليبه وتقديمه.

ـ إضافة الكركم حسب الرغبة للحصول على لون ذهبي جذاب.

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

ماذا يقدم بجانب الكشري الإسكندراني؟

يمكن تقديم الكشري الإسكندراني ساخنًا مع البصل المحمر الذي يمنحه مذاقًا غنيًا وقرمشة لذيذة، كما يمكن إضافة البيض المسلوق لزيادة محتوى الوجبة من البروتين.

وتناسبه أيضًا المخللات والسلطة الخضراء، ويمكن تقديم الدقة بجانبه لمن يفضل النكهات القوية، لتصبح الوجبة متكاملة من حيث المذاق وتنوع المكونات.

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بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

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