حسم منتخب السعودية تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، بعد ما حقق فوزًا مهمًا على نظيره هايتي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة على ملعب أكاديمية أسباير رقم 1 بالعاصمة القطرية الدوحة، ونجح المنتخب السعودي في حصد النقاط الثلاث، ليُنهي مشواره في مرحلة المجموعات برصيد 6 نقاط، ويضمن العبور إلى الدور المقبل من البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب هايتي عند صفر من النقاط، ليختتم منافسات المجموعة في المركز الرابع والأخير، بعدما لم يحقق أي انتصار خلال مبارياته الثلاث.

ترتيب مجموعة السعودية بعد الفوز على هايتي

1. فرنسا – 6 نقاط.

2. السعودية – 6 نقاط.

3. أوروجواي – 6 نقاط.

4. هايتي – دون نقاط.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة، ليواصل مشواره في المونديال ويترقب منافسه في المرحلة المقبلة.