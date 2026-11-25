بدأت النجمة ميرنا نور الدين تصوير مشاهدها في مسلسل «180»، الذي يجمعها بالنجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في تجربة درامية جديدة تحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

وتقدم ميرنا نور الدين خلال العمل شخصية مختلفة ومفاجئة، تخوض من خلالها تجربة جديدة في مشوارها الفني، وسط أجواء من الإثارة والتشويق والأكشن، حيث تشهد الأحداث العديد من المواقف الخطرة والمواجهات التي ترتبط بعالم الحماية المدنية ورجال المطافئ.

ويواصل فريق العمل حاليًا تصوير المسلسل في عدد من الأماكن المتفرقة بالقاهرة، بالتزامن مع تكثيف التحضيرات لمشاهد الأكشن وعمليات الإنقاظ، التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في طبيعة العمل، وسط اهتمام بتقديم مشاهد واقعية تعكس حجم المخاطر والتحديات التي يواجهها رجال الدفاع المدني خلال عمليات الإنقاذ ومواجهة الحرائق.

وتعرب ميرنا نور الدين عن سعادتها بالتعاون مع النجم عمرو يوسف والمنتج كريم أبو ذكري، خاصة أن المسلسل يقدم نموذجًا دراميًا مختلفًا، ويسلط الضوء على عالم لم يحظَ بالقدر الكافي من التناول الدرامي، من خلال الاقتراب من حياة رجال الحماية المدنية والبطولات التي يقدمونها يوميًا، وما يتحملونه من مخاطر وتضحيات من أجل إنقاذ الآخرين.

ويأتي «180» في 15 حلقة، ويخوض من خلاله عمرو يوسف تجربة درامية جديدة، مجسدًا شخصية ضابط في شرطة المطافي، في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة والبعد الإنساني، من خلال تسليط الضوء على أبطال يواجهون النيران والمخاطر في الوقت الذي يهرب فيه الآخرون منها.

والمسلسل سيناريو وحوار محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، ويعد أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج كريم أبوذكري شركة K Media، ويشارك في بطولته بجانب عمرو يوسف وميرنا نور الدين، النجم أمير المصري، الشحات مبروك، أحمد فهيم، ومن الشباب إسلام خالد، ميشيل مساك، وأحمد الأزعر، وأخرين.

ومن المنتظر أن يكشف العمل عن المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، مع الإعلان عن باقي أبطاله وتفاصيل الشخصيات، في ظل الرهان على تقديم تجربة درامية مختلفة في رمضان 2027.