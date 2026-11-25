أناب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة فاطمة عنتر، مساعد الوزير لشئون الواعظات، للمشاركة في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة للقيادات الدينية ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، بعنوان: «جلسات الدوار.. أثر ممتد ورؤى تصنع المستقبل».

وجاء ذلك برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وحضور عدد من القيادات الدينية ومديري مديريات الأوقاف بالمحافظات، ومقررات فروع المجلس، ومسئولي ملف جلسات الدوار بالمحافظات.

مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات تشارك في ورشة عمل للقومي للمرأة حول جلسات الدوار

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة فاطمة عنتر أن جلسات «الدوار» تمثل تجربة مجتمعية واعية، تنطلق من فهم حقيقي لطبيعة المجتمع واحتياجاته، وتسهم في نقل الوعي من المؤسسات إلى القرى والمجتمعات المحلية، من خلال الحوار المباشر مع السيدات، ومناقشة القضايا السكانية والصحية والأسرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأعربت عن تقديرها للمجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، مثمِّنةً التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والمجلس في بناء الوعي وصون الأسرة المصرية، مؤكدة أن أثر جلسات «الدوار» يتجاوز مجرد تقديم المعلومات إلى تحويل الوعي إلى سلوك، والقناعة إلى ممارسة، بما يجعل الأسرة شريكًا فاعلًا في جهود التنمية، والمرأة ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ونهضته.

وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالمستشارة أمل عمار عكس حرص الجانبين على تفعيل بروتوكول التعاون الموقَّع بين الوزارة والمجلس، وتعزيز التكامل في الجهود الرامية إلى بناء الوعي وصون الأسرة المصرية.

وأوضحت أن البروتوكول يتيح توسيع مشاركة واعظات وزارة الأوقاف في جلسات «الدوار»، بالتنسيق مع الراهبات والرائدات الريفيات، بما يعزز الوعي الديني الرشيد، ويدعم التنشئة المتوازنة، ويسهم في التوعية بالحقوق والحريات، ومناقشة القضايا والظواهر المجتمعية المستحدثة.

وأكدت مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات أن النجاح الحقيقي لجلسات «الدوار» لا يُقاس بعدد اللقاءات، وإنما بما تتركه من أثر في العقول والبيوت، وما تحققه من تصحيح للمفاهيم وترسيخ للقيم وتغيير للسلوك، مشددةً على أهمية انتقال الوعي من الخطاب إلى الممارسة؛ ليصبح ثقافة مجتمعية راسخة تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للمرأة، وجميع القائمين على جلسات «الدوار»، وواعظات وزارة الأوقاف والقيادات الدينية، وكل من يسهم في إيصال رسالة الوعي إلى القرى والمجتمعات المحلية، معربةً عن تمنياتها بنجاح جهود التعاون المشترك في بناء أسرة مستقرة ومجتمع واعٍ.

ومن جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية الشراكة المؤسسية مع وزارة الأوقاف في ترسيخ الوعي المجتمعي، مشيدةً بجهود التعاون المشترك في تنفيذ جلسات «الدوار» بمختلف المحافظات، ومشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم أثر هذه الجلسات، وتطوير رسائلها التوعوية، وتوسيع مشاركة الرجال والشباب، والاستفادة من المنصات الرقمية، إلى جانب تعزيز المتابعة والتقييم وقياس أثرها في تغيير المفاهيم والسلوكيات المجتمعية.

وتضمنت الورشة استعراض أبرز إنجازات جلسات «الدوار»، ونماذج من قصص النجاح بمختلف المحافظات، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى حول سبل تطوير الجلسات وتعظيم أثرها، وتعزيز دور القيادات الدينية ومقررات فروع المجلس في إيصال رسائل التوعية إلى مختلف فئات المجتمع.