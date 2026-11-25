لم تعد مخاطر التدخين مقتصرة على السجائر التقليدية والشيشة، بعدما ظهرت خلال السنوات الأخيرة أشكال جديدة من منتجات التبغ وأجهزة التدخين الإلكتروني التي يعتقد بعض مستخدميها أنها أقل ضررًا أو تمثل بديلًا آمنًا للتدخين المعتاد، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تأثيراتها الصحية على المدى القريب والبعيد.

الانسياق وراء الدعاية

وفي هذا السياق، حذرت وزارة الصحة والسكان من الانسياق وراء الدعاية التي تروج لهذه المنتجات باعتبارها وسيلة أكثر أمانًا، مؤكدة أن اختلاف طريقة استهلاك التبغ لا يعني اختفاء مخاطره، وأن بعض هذه الأجهزة قد تحمل مضاعفات خطيرة على الجهاز التنفسي، تصل إلى حدوث تليفات بالرئة، بما يستدعي التعامل معها بحذر وعدم الاستهانة بتأثيراتها الصحية.

وحذر الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، من المخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات التدخين الإلكتروني، مؤكدًا أنها لا يمكن اعتبارها منتجات آمنة، رغم انتشار الاعتقاد بأنها أقل ضررًا من السجائر التقليدية.

الأضرار الناتجة عن تدخين السجائر

وأوضح أمين أن الأضرار الناتجة عن تدخين السجائر والشيشة أصبحت مثبتة ومعروفة طبيًا، وترتبط بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، من بينها السرطان وأمراض التليف، مشيرًا إلى أن ظهور منتجات التدخين الإلكتروني جاء في فترة أحدث نسبيًا، إلا أن الدراسات التي تناولت تأثيراتها الصحية كشفت عن وجود أضرار لا يمكن تجاهلها.

وأشار مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة إلى أن أجهزة «الأيكوس» ليست بمنأى عن المخاطر الصحية، محذرًا من احتمالية تسببها في حدوث تليفات بالرئة، وهو ما ينفي الاعتقاد السائد لدى بعض المستخدمين بأنها بديل خالٍ من الأضرار للتدخين التقليدي.

تغيير شكل السيجارة أو طريقة تسخين التبغ

وشدد على أن تغيير شكل السيجارة أو طريقة تسخين التبغ لا يعني التخلص من المخاطر المرتبطة بالتدخين، لافتًا إلى أن السجائر والشيشة وأجهزة التدخين الإلكترونية، رغم اختلاف وسائل استخدامها، تظل جميعها منتجات تستوجب الحذر بسبب تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان، خاصة الجهاز التنفسي.