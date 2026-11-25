نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الصحة تزف بشرى سارة للمصريين: فيروس سي يتراجع لأقل من 0.3%

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر انخفضت إلى أقل من 0.3%، لتصبح أقل من المعدلات العالمية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير العلاج للمصابين.

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام وعلاجها، تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لعلاج أورام الكبد، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة أورام البروستاتا والرئة.



عيار 21 بـ5660 جنيهًا.. رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة مهمة للمواطنين

قدم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء، ولكن بشرط توافر فائض مالي وعدم الحاجة إلى الأموال على المدى القريب، محذرًا في الوقت نفسه من الانسياق وراء المضاربات بحثًا عن مكاسب سريعة.

وأكد إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر 2»، أن سعر الذهب خلال الفترة الحالية يعتبر مناسبًا جدًا للشراء، موضحًا أن المواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة لا داعي لقلقهم من التراجعات الحالية، طالما أنهم ليسوا مضطرين إلى البيع في الوقت الراهن.

حقيقة فصل 320 طالبًا بالصف الثالث الثانوي بالمنوفية.. تفاصيل

كشف برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، تفاصيل الجدل المثار بشأن إعلان مدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، فصل جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة.

وأوضح، البرنامج أن المدرسة نشرت بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، طالبت فيه الطلاب وأولياء الأمور بسداد رسوم إعادة القيد خلال 10 أيام، وتقديم إيصال السداد، محذرة من الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم الالتزام.

وأضاف أن الإدارة التعليمية تحققت من الواقعة، وتبين أن عدد الطلاب الذين تجاوزوا نسب الغياب بلغ نحو 30 طالبًا فقط، وليس جميع طلاب الصف الثالث الثانوي البالغ عددهم نحو 320 طالبًا، ما أثار الجدل حول صيغة إعلان المدرسة.

مدبولي: مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة في قطاع السيارات تضم 18 شركة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية ومرافق الطاقة بهدف توفير المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وقال رئيس الوزراء خلال إطلاق مشروع التصنيع المحلي لسيارة شيفروليه "جروڤ" بمصنع جنرال موتورز بمدينة 6 أكتوبر، إننا نركز جهودنا على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.31 جنيه

سعر الشراء: 54.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.51 جنيه

سعر الشراء: 59.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.12 جنيه

سعر الشراء 89 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.47 جنيه

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.79 جنيه

سعر الشراء: 14.75 جنيه.



وزيرة التضامن تعلن انعقاد المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر كل عامين

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، وإنما تعتمد على إطار وطني متكامل تشارك في تنفيذه مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأضافت مرسي خلال لقاء مع ريهام فيكتور، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن مفهوم الحماية الاجتماعية شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن الدولة المصرية تعمل على الانتقال من مجرد تقديم المساعدات إلى تعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر على الخروج من دائرة العوز والاعتماد على الذات.



الخارجية: مصر ترفض المساس بوحدة أراضي السودان والصومال وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مجموعة من المبادئ والمحددات الواضحة، في مقدمتها مفهوم "الاتزان الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن مصر تتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو المساس بسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وزارة الخارجية أصدرت منذ فترة كتابًا أبيض تحت مسمى "الاتزان الاستراتيجي"، وهو مصطلح استُمد بالأساس من حديث سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توضيح مبادئ السياسة الخارجية المصرية ومحدداتها وطريقة تحركها.