أعادت التصريحات الأخيرة للفنانة روجينا بشأن خلافها مع والدها، الذي قاطعها لسنوات بعدما رفض دخولها مجال التمثيل ووضعها أمام اختيار صعب، فتح هذا الملف مجددا، حيث تكشف قصص عدد من نجمات الفن عن الثمن الذي دفعنه في سبيل تحقيق أحلامهن، وكيف واجهن ضغوط أسرهن حتى أصبحن من أبرز الأسماء في الوسط الفني.

روجينا

كشفت الفنانة روجينا، خلال لقائها في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، عن تفاصيل خلافها مع والدها بسبب إصرارها على دخول مجال التمثيل، مؤكدة أنها لا تتراجع عن قراراتها مهما كانت العواقب، حتى لو كلفتها خسارة أشخاص مقربين منها.

واستعادت روجينا موقف والدها الرافض لعملها بالفن، موضحة أنه خيرها بينه وبين التمثيل، لكنها اختارت تحقيق حلمها، قائلة: «قالي يا أنا يا التمثيل، قولتله لا التمثيل أنا همثل».

وأضافت أن والدها سافر إلى إيطاليا عقب هذا الموقف، وانقطعت الاتصالات بينهما منذ ذلك الحين، مؤكدة أنها لا تزال غير قادرة على مسامحته، بقولها: «عمري ما هسامحه»، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها علنا عن تفاصيل القطيعة التي استمرت بينهما بسبب اختيارها الفني.

ريم مصطفى

ولم تكن الفنانة ريم مصطفى بعيدة عن هذه التجارب، إذ كشفت في تصريحات سابقة أن قرارها دخول مجال التمثيل قوبل برفض أسرتها، التي تنتمي إلى عائلة محافظة لم تكن ترى العمل بالفن مهنة مناسبة لها.

ووصل الخلاف إلى مقاطعة بعض أفراد أسرتها لها لمدة 3 أشهر، حتى إنهم لم يشاركوها الاحتفال بعيد ميلادها خلال تلك الفترة، كما رفضت والدتها في البداية مرافقتها إلى مواقع التصوير.

وبدأ موقف الأسرة يتغير بعد أن شاهدتها والدتها في مسلسل «هبة رجل الغراب»، وأعجبت بأدائها، لتعود العلاقة تدريجيا إلى طبيعتها، خاصة مع مشاهدة أفراد العائلة أعمالها الفنية، وحرصت ريم على التأكيد في أكثر من مناسبة أنها تختار أدوارها بعناية، بما لا يسيء إليها أو إلى أسرتها.

إلهام شاهين

واجهت الفنانة إلهام شاهين اعتراضا من والدها على دخولها المجال الفني، بعدما قررت الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وهو القرار الذي تسبب في خلافات أسرية امتدت آثارها إلى والدتها أيضا.

وروت إلهام شاهين تفاصيل هذه المرحلة خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، موضحة أنها حاولت إقناع والدها بأنها ستصبح مخرجة، وليس ممثلة، لكنه ظل رافضا لفكرة عملها في الوسط الفني، قبل أن ينجح الفنان الراحل كمال ياسين في إقناعه بمشاركتها في أحد العروض المسرحية.

وأضافت أن والدها حضر العرض وأعجب بأدائها، إلا أنها عندما عرض عليها أول فيلم سينمائي وافقت دون إخباره، واضطرت إلى مصارحته بعدما علمت أنها ستسافر إلى الإسكندرية لتصوير بعض المشاهد.

وأشارت إلى أن والدتها أصرت على مرافقتها رغم رفض والدها، وبعد عودتهما غادر الأب المنزل، وقطع علاقته بها وبوالدتها، دون أن ينفصل عن زوجته رسميا.

وأكدت إلهام أن والدها توفي دون أن يرضى عنها، رغم أن تمسكها بإرادتها وتحقيق حلمها كانا من أبرز ملامح شخصيتها التي ساهم هو نفسه في بنائها.

هدى سلطان

وقد عاشت الفنانة الراحلة هدى سلطان واحدة من أصعب التجارب العائلية بسبب رغبتها في دخول عالم الفن، إذ واجهت رفضا شديدا من شقيقها الفنان محمد فوزي، الذي لم يتقبل في البداية احترافها الغناء والتمثيل، ووصل الأمر إلى تهديدها بالقتل ومقاطعتها لأكثر من 4 سنوات، خلال الفترة من 1947 إلى 1951.

ومنذ طفولتها، عشقت هدى سلطان الغناء والتمثيل، وزاد تعلقها بالفن بعدما شاهدت شقيقها محمد فوزي يتحدى رغبة الأسرة ويلتحق بمعهد الموسيقى في القاهرة، لتقرر السير على النهج نفسه، رغم اعتراض عائلتها.

وبدأت مشوارها من خلال الإذاعة المصرية، بعدما اعتمدها الملحن أحمد عبد القادر مطربة، ثم انتقلت إلى السينما وشاركت في فيلم «ست الحسن» للمخرج نيازي مصطفى، لتنطلق بعدها في رحلة فنية جمعت بين الغناء والتمثيل.

وتحدثت هدى سلطان في لقاء تلفزيوني سابق عن قسوة موقف شقيقها، قائلة: «لم يشجعني قط، بل على العكس، اعترض طريقي وقاطعني، حتى إنه لم يعترف لفترة بأن لديه أختا اسمها هدى سلطان».

لكن القطيعة انتهت بعد زواجها من الفنان فريد شوقي، عندما تعرض محمد فوزي لأزمة صحية خطيرة، فقررت زيارته رغم تخوفها من رفضه استقبالها، إلا أنه احتضنها، وعادت العلاقة بينهما إلى طبيعتها، بل قدم لها بعد ذلك عددا من أشهر أغنياتها.

سناء جميل

اختارت الفنانة الراحلة سناء جميل الفن رغم الرفض الشديد الذي واجهته من أسرتها، ولم تتوقف عند الاعتراضات العائلية، بل اضطرت إلى تزوير توقيع شقيقها على أوراق الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، حتى تتمكن من دراسة التمثيل دون علمه.

وعندما اكتشف شقيقها الأمر، وضعها أمام اختيار صعب بين البقاء في المنزل والتخلي عن حلمها، فاختارت الفن وغادرت منزل الأسرة دون أموال، لتبدأ رحلة شاقة في سبيل إثبات موهبتها.

وفي سنواتها الأولى، واجهت سناء ظروفا صعبة، حتى إن الفنان سعيد أبو بكر استضافها في منزله، بينما استمرت القطيعة بينها وبين أسرتها لأكثر من 22 عاما، قبل أن تتغير نظرتهم إليها وإلى مشوارها الفني بعد سنوات من النجاح وإثبات موهبتها.

ماجدة

على عكس تجارب فنانات أخريات، وجدت الفنانة الراحلة ماجدة في والدتها السند الذي ساعدها على مواجهة الرفض الأسري لدخول مجال التمثيل، في وقت كانت فيه العادات والتقاليد تنظر بتحفظ إلى عمل الفتيات في الوسط الفني.

وكشفت ماجدة في أكثر من مناسبة أنها اكتشفت فنيا خلال زيارة مدرسية إلى أحد الاستوديوهات، بعدما لفتت انتباه المخرج سيف الدين شوكت، الذي عرض عليها العمل في السينما، لتخوض التجربة من خلال فيلم «الناصح» أمام الفنان إسماعيل ياسين عام 1949.

وأوضحت أن دخول بنات الأسر الكبيرة إلى مجال الفن لم يكن أمرا مقبولا اجتماعيا في ذلك الوقت، لكن والدتها وقفت إلى جانبها وساندتها في مواجهة الاعتراضات، مؤكدة أن دعمها كان السبب الأساسي في استمرارها، بقولها: «لولا ماما أنا مكنتش استمريت أبدا».

نجوى فؤاد

أما الفنانة نجوى فؤاد، فاختارت بدورها مغادرة منزل أسرتها في سن مبكرة، بعدما رفض والدها عملها في الفن وأراد تزويجها من ابن عمها، لتجد نفسها أمام خيارين، إما الخضوع لرغبة العائلة أو الاستقلال بحياتها والسعي وراء حلمها.

وقررت نجوى الاتجاه إلى القاهرة وبدء حياة جديدة بعيدا عن أسرتها، لتشق طريقها في عالم الرقص والسينما، وتصبح واحدة من أبرز نجماتهما، بعدما تمسكت باختيارها رغم الرفض والضغوط العائلية.