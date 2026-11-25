أكدت إدارة أعمال الفنان فضل شاكر، أن المعلومات المتداولة بشأن إقامة حفل غنائي له في مصر غير دقيقة، بما فيها الشروط التي قيل إنه وضعها لإقامة الحفل، والأجر المالي الذي سيتقاضاه.

وأشارت الشركة المسئولة عم إدارة أعمال النجم اللبناني إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلب فضل شاكر، الذي يكنّ لجمهورها الكثير من المحبة والتقدير.

وأعربت عن استغرابها من استغلال هذا الأمر للترويج لمعلومات غير صحيحة، ومؤكدةً حرصه على لقاء جمهوره المصري في حفل غنائي مستقبلاً.

ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالنجم فضل شاكر، والاعتماد حصراً على ما يُنشر عبر حساباته الرسمية أو الرجوع إلى إدارة أعماله للتحقق من صحتها.