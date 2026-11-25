في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والوقوف على معدلات الأداء والإنتاج، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مُخططة إلى شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجه العمل، وبحث سبل تذليلها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي ، الزيارة بعقد اجتماع مع المهندس علاء مخلوف، رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 270 الحربي)، ورؤساء القطاعات، حيث استمع إلى عرض تقديمي تناول الإمكانيات التصنيعية للشركة، ومجالات عملها، وموقف تنفيذ المشروعات، ومؤشرات الأداء والإنتاج، إلى جانب استعراض الموقف المالي للشركة، كما شهد الاجتماع استعراض ما حققته الشركة من تطور في منظومة الجودة، وحصولها على عدد من شهادات الجودة، من بينها شهادات الأيزو، إلى جانب شهادة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من الفئة الأولى، بما يعكس تنوع الأنشطة التي تضطلع بها الشركة وقدراتها على تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية المختلفة.

وفي هذا الصدد، شدد "جمبلاط" ، على أن تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القدرات التصنيعية والتوسع التصديري تمثل توجهًا استراتيجيًا للوزارة وركائز أساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي للجهات التابعة، من خلال تعزيز التكامل الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التصنيعية والفنية المتاحة، بما يدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومتطورة .

وعقب الاجتماع، تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط معرض منتجات الشركة، والذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الدفاعية والمدنية، حيث تمتلك قها للصناعات الكيماوية في مجال الصناعات الدفاعية قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل خطوط إنتاج كبسولات الذخائر بمختلف الأعيرة ومنها 9 مم و5.56×45 مم وذخائر 7.62×39 مم و7.62×51 مم، إلى جانب البطاريات الحرارية بأنواعها المختلفة، وخراطيش الإشارة، والبادئات، والمقذوفات المسيلة للدموع عيار 38 مم (أحادي وثلاثي ورباعي)، والمقذوفات عيار 66 مم، والقنابل المطاطية، وذخائر ستائر الدخان والإشارة والتدريب، والقنابل اليدوية، والشحنات المضيئة، وقاذف الدخان السداسي عيار 66 مم.

وتسعى "قها للصناعات الكيماوية" لتعظيم الاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وخدمة المشروعات القومية، وذلك من خلال التوسع في إنتاج العديد من المنتجات المدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تشمل الطلمبات المستخدمة في آبار المياه الجوفية، والطلمبات ذات معدلات التدفق العالية، الطلمبات الغاطسة، وبطاريات السيارات المخصصة للخدمات الشاقة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الحماية المدنية، وتصنيع أنظمة الإطفاء الآلي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والمرافق.

وشملت الجولة قيام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد عدد من خطوط إنتاج الصناعات الدفاعية، للإطلاع على سير العمل بها والإمكانيات المتاحة ومعدلات التشغيل، فضلًا عن المرور على خط إنتاج الكاشف ووحدة إنتاج البطاريات الحرارية، وأكد "جمبلاط" على أهمية مواصلة تطوير خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق المستهدفات الإنتاجية والاقتصادية للشركة.

ووجّه "جمبلاط" بدراسة زيادة عدد الورديات وفقًا لمتطلبات التشغيل والقدرات المتاحة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج والموارد والأصول المتاحة، مؤكدًا أهمية التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويسهم في تحقيق عائد دولاري وزيادة الموارد الاقتصادية للشركات التابعة.

وحرص الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط على لقاء العاملين بالشركة، للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل، مؤكدًا تقديره لجهودهم ودورهم في دفع عجلة الإنتاج، واهتمام الوزارة بتوفير بيئة عمل محفزة، وتشجيع العناصر المتميزة والمبتكرة، وتكريم العاملين المجتهدين الذين يقدمون أفكارًا تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج.

واختتم الوزير الزيارة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق خطط واضحة تستهدف رفع معدلات الإنتاج، وتذليل المعوقات، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتعظيم العائد من الاستثمارات والإمكانات المتاحة، بما يعزز دور شركة قها للصناعات الكيماوية كإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، الداعمة للصناعة الوطنية والمشروعات القومية، خاصةً مشروعات المياه والبنية التحتية والتنمية بالمحافظات.