استضافت جامعة المنوفية معرض منتجات وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بخصومات تصل إلى 30%، خلال الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر 2026.

وبحث رئيس الجامعة دراسة توقيع بروتوكول تعاون في إطار مبادرة «Faculty to Factory»، لتعزيز التكامل بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، وتوظيف الخبرات البحثية في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية والتكنولوجية.

ويأتي ذلك دعمًا لربط البحث العلمي بالتطبيق، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.