​طمأنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية أولياء الأمور والرأي العام بشأن الحالة الصحية لـ 23 طالبة بمعهد فتيات ساقية أبو شعرة الأزهري التابع لمركز أشمون، مؤكدة أن وضعهن الصحي مستقر تمامًا وأنهن على وشك مغادرة المستشفى بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة، نافيةً بذلك ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات ومبالغات حول خطورة الوضع.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول الفتيات إلى مستشفى أشمون العام بعد تناول بسكويت.

​وبمجرد وصولهن إلى قسم الاستقبال والطوارئ، جرى التعامل مع جميع الحالات بسرعة فائقة وكفاءة عالية، وتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية الدقيقة لهن ما ساهم في تحسن حالتهن بشكل فوري.

​وحرصًا على طمأنة الأهالي والتأكد من سير العمل الطبي بأعلى جودة، انتقل الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشكل فوري إلى مستشفى أشمون العام لمتابعة الحالة الصحية للطالبات عن كثب والاطمئنان عليهن بنفسه، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم وموجهًا الشكر والتقدير لمدير المستشفى وفريق العمل الطبي والتمريضي .

​وشددت المصادر الطبية بالمستشفى على أن جميع الطالبات يتمتعن بحالة صحية جيدة ومستقرة حاليًا، وأنهن على وشك الخروج والعودة إلى منازلهن بعد استكمال فترة الملاحظة الطبية.

ودعا الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة على منصات التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.