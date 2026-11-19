عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع الدكتورة توشيكو آبي، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا السابقة باليابان، وعضو مجلس النواب الياباني عن الحزب الحاكم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان.



وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من التجربة اليابانية في تحديث المناهج والتخصصات التعليمية، وتعزيز الجانب التطبيقي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والمشروعات القومية، في ضوء أهمية التعليم الفني باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لإعداد الكوادر المتخصصة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مسارات التنمية.



كما تطرق الاجتماع إلى بحث تطوير وإنتاج البذور الملائمة للظروف المناخية والبيئية المصرية، والتعاون في مجال الأسمدة والمغذيات والمركبات المستخدمة في معالجة وتحسين التربة، فضلًا عن بحث التعاون في تكنولوجيات معالجة المياه وتحلية مياه البحر بتكلفة تنافسية، بما يدعم ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتناول الاجتماع كذلك التعاون في مجال الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير هذا القطاع.



في هذا السياق، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج التعليم الفني والتكنولوجي والتخصصات المرتبطة به، ومن بينها تخصصات الاستزراع السمكي وتكنولوجيات الري الحديث، مشيرًا إلى أهمية إعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية، والمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة منظومة التعليم الفني بما يتواكب مع متطلبات التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أهمية تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يتواكب مع التطور المتسارع في التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا بالتعاون مع الجانب الياباني لنقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، بما يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية حديثة، ويعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمشروعات الإنتاجية.

يدعم تطوير منظومتي التعليم والإنتاج

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين، والبناء على ما تم بحثه من مجالات للتعاون، بما يدعم تطوير منظومتي التعليم والإنتاج، ويعزز فرص نقل التكنولوجيا الحديثة ويفتح آفاق أوسع للتعاون المصري الياباني في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.