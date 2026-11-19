شنّت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة رقابية وتفتيشية مكبرة استهدفت عددًا من المحال العامة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية بنطاق الحي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وإحكام السيطرة على السلع المعروضة للتأكد من صلاحيتها وجودتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

​قاد الحملة سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، بمشاركة وتنسيق مشترك مع الجهات الرقابية المعنية، وبحضور كلٍّ من الدكتور مادح الشرقاوي، ممثلًا عن مديرية الطب البيطري، والدكتور عز الرجال محروس، ممثلًا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

​وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نحو 300 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع تداول أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

​من جانبه، أكد الأستاذ سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية، مشددًا على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطن، مع تطبيق القانون بكل حزم لضمان الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة للعمل.